葉倫：超量公司債可能延長經濟衰退

前聯準會 (Fed) 葉倫 (Janet Yellen) 對過度槓桿借貸和高漲的華爾街公司債規模感到憂心。

她週一 (10 日) 在紐約城市大學告訴經濟學家和紐約時報專欄作家 Paul Krugman，「企業負債現在相當高，我認為一旦有其他因素導致經濟衰退，那麼高企業槓桿可能會延長經濟衰退，並導致非金融企業部門大量破產，這是一種極高的危險。」

她說，「我認為很多這種債務的承銷都很脆弱，目前投資人即持有像次級抵押貸款這樣的組合。過去曾經出現相同的事情，它被稱為 CLO，或債務擔保證券。」

將其與臭名昭彰的大量次級抵押貸款證券化的作法比較，可能會讓不安的投資人回想起 2007 年至 2010 年房地產危機的後果。據調研機構統計，近幾年美國公司債務早已激增，公司債務負擔達 9.1 兆美元，遠高於 2007 年的 4.9 兆美元。

如果利率繼續延續 2018 年的高漲步伐並有效提高借貸成本，這麼這麼大的債務數字可能會變成一個經濟問題，一些市場參與者也表達擔憂，這些企業債正瀕臨投資級邊緣，或失去評級轉而變成高收益債券或垃圾債券。反過來，這可能會讓利率走得更高。

企業債券維持在投資級和垃圾級之間，誠屬不易 （圖: AFP）

雖然許多人已經體認到有關企業債務升高的不滿情緒日益增加，但葉倫和其他人很快指出，儘管隔夜貸款利率最近有所上升，但近年來利率仍然處於歷史低位。這位前 Fed 領導人還指出，目前的公司債務持有人似乎沒有過度槓桿化，從而降低了任何信貸連鎖反應的風險。

針對是否美國經濟可能重演 10 年前的經濟衰退，葉倫則回應指出：「我不認為目前狀況可能會引發那種金融危機。」 「相對於金融危機前的水準，目前金融產業的槓桿率已經低得多。我認為大部分風險貸款都歸非槓桿投資人所有。因此他們可能遭受損失，但不太可能轉而開始出售可能導致連鎖拋售效應的其他資產。」

葉倫在 2 月由川普總統提名的鮑爾取代。他在接任 Fed 主席後，已調升過 3 次聯邦基金利率，預計本月稍後將再次升息。