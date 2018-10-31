前Fed主席葉倫：美國還需要多次升息 以防經濟過熱

前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 週二 (30 日) 表示，避免經濟過熱，美國還需要幾次升息。

她表示，市場經歷修正，但整體金融環境依然相對寬鬆，因此仍需要多次升息，來維持經濟至可持續的穩健成長，並穩定勞動力市場，避免過熱。

此外，她指出，美國目前背負了太多債務，這個問題只會進一步惡化，美國目前的債務走向不可持續。她說：「如果我有一根魔杖，我就會增加稅收，並削減退休開支。」

在任期間被視為鴿派作風的葉倫，近日的談話似乎更偏向鷹派，不認同總統川普的多項觀點。

聯準會今年已經升息 3 碼，預計 12 月再升息 1 碼。葉倫認為，未來 10 年聯邦基金利率平均約會是 3%。要達此目標，聯準會將至少再升息 3 碼。

編按：據 Fed 九月份利率會議後索釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，Fed 官員預期 2019 年將升息 3 碼。

Fed 九月份釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：FedWatch

對於川普屢屢指責聯準會，葉倫表示，總統有權發表自己的意見，但她認為聯準會再升息是合適的。此外，她也警告，川普的言論恐怕對美國不利，當央行可以根據國會制定的目標，獨立進行決策時，人們會了解到這對經濟的正常運作更好。

葉倫指出，如果勞動力市場已經緊張，並持續變緊，這會使得通膨情況超出聯準會的目標。

針對美國當前的財務狀況，葉倫表示，隨著越來越多的嬰兒潮世代退休，退休和醫療保健項目的支出增加，美國債務惡化情況只會變得更糟。

2018 財年美國財政赤字上升至 7790 億美元，比前 1 年增加 17%。