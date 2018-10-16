葉倫再挺聯準會： 總統抨擊聯準會政策是不明智的

在上周五回懟川普，「聯準會沒有瘋」 之後，周一，前聯準會主席葉倫在華盛頓舉行的抵押貸款銀行家協會年會上發表講話，再次力挺聯準會升息, 並表示，總統不應對聯準會政策發表評論。

葉倫表示，

「 將聯準會政治化並抨擊聯準會，將對聯準會和金融穩定造成本質上的損害。」 「顯然，總統們可以對央行政策發表看法，如果他們選擇這樣做。沒有法律禁止這麼做，但是，我不認為這是明智的。」

葉倫也再次對聯準會升息政策表示了支持。葉倫表示，目前美國經濟 3% 的增速「非常棒」，但是如果沒有提高長期潛在增長的策略，這種增長將難以持續。葉倫認為，聯準會應該「將利率提高到既不會刺激也會限制美國經濟發展的水平。」

葉倫發言的要點如下：

美國經濟 3% 的增速非常棒，但是她不認為可以持續

殖利率曲線的倒掛在過去是經濟衰退的信號

但是目前殖利率曲線表達的信號可能不同

聯準會需要將利率調至中性，以穩定勞動力市場

不希望總統對聯準會政策發表評論

將聯準會政策政治化有可能損害該機構

葉倫此次的講話總結出來就是三點，「繼續升息」，「忽略殖利率曲線，因為目前形勢不同」，也請「忽略川普總統」。

周一美股開盤後轉跌，繼續上周的拋售趨勢，後持續震盪，有可能部分受到葉倫偏鷹派講話的影響。

（圖片來自 Zerohedge.com）

華爾街見聞此前文章指出，截至上周四，在聯準會上月決定年內第三次升息後，川普已經四度公開表達對聯準會升息的不滿，上周就有三次，其中美股暴跌後兩次。

今年 9 月 26 日聯準會會後決定升息 25 個基點後，川普當天即表示，對聯儲升息感到不高興，「我是一個低利率支持者」。上周二，川普又表示，他不喜歡聯準會繼續升息的決定。美國經濟並沒有通膨問題，聯準會抑制價格上漲的行動太快了。

上周五，葉倫在韓國首爾舉行的全球商界領袖、學者和決策者年度論壇 World Knowledge Forum 上明確回懟川普稱，「就當前的行動來說，聯準會當然沒有瘋」，她對現任聯儲主席鮑威爾很有信心。

葉倫認為，目前美國經濟全速前進。外部的政治化評論不會影響聯準會的政策，聯儲利率決策機構成員多元化、心思縝密，運作完全與政治絕緣。她說：

「撤除寬鬆的貨幣政策是十分明智的策略。是經過了良好溝通的。」「聯儲是獨立的。我有信心聯儲會繼續做自認為正確的事。」