傳中國擬調降美國汽車關稅 通用、福特盤前股價漲逾2%

根據《彭博社》報導，中國官方將針對調降美國汽車關稅一事，進行審查；該消息一出，包括通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等汽車製造商，盤前股價皆走揚。

台北時間週二 (11 日) 晚間 8 點 47 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，通用汽車股價上漲 2.96%，福特股價上漲 2.35%，特斯拉股價上漲 1.62%。

通用汽車盤前股價漲近 3%。(圖：翻攝自 Investing.com)

《彭博社》引述知情人士說法，稱一份將美國進口汽車關稅，由 40% 降至 15% 的提案，已送交至中國官方，預計未來幾天，就會進行審查。

不過，在最終決定公布前，此事仍可能生變。

中國商務部發布新聞稿，稱中國國務院副總理劉鶴，週二上午與美國財政部長梅努欽、美國貿易代表賴海哲通電話，雙方針對下一步經貿磋商工作，交換意見；由此可見，兩國之間的貿易對話，仍持續進行中。

今年 7 月，中國宣布，對美國進口汽車徵收 40% 的報復性關稅；但「川習會」結束後，美國總統川普於 12 月 3 日，在推特發文表示，中國已同意降低美國進口汽車關稅。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 當天亦指出，「我們預期，這些 (美國進口汽車) 關稅可能會降至零。」

2018 年以來，中國已將大部分進口汽車關稅，降至 15%，但仍對美國進口汽車，維持 40% 的高關稅，導致通用汽車、福特、特斯拉等業者，在中國市場面臨更為嚴苛的競爭環境。