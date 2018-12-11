〈中國禁售部分i鳳〉大摩：中國禁售令對蘋果衝擊「微乎其微」

高通與蘋果纏訟多年，總算在中國市場打贏蘋果，使蘋果部分 iPhone 手機在中國「禁售」，但華爾街投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 卻認為，事實上這對蘋果來說影響並不大，無法對蘋果構成實質影響。

週一 (10 日) 大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在中國禁售部分 iPhone 手機，相關產品包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 等機型。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 則對此中國法院的「禁售令」不以為然，認為該「禁售令」對蘋果的影響將是相當有限。

Katy Huberty 分析，來自中國法院的禁售令只適用於搭載 iOS 11 系統的 iPhone 手機，但目前蘋果 iPhone 手機有高達 70% 用戶已更新成 iOS 12，更重要的是，目前蘋果銷售的 iPhone 手機全都搭載了 iOS 12，這意味著該「禁售令」將無法禁止蘋果新款手機在中國銷售。

來自摩根士丹利的 Katy Huberty 確認蘋果股票「增持」之評級，目標價則為每股 236 美元。

週一 (10 日) 蘋果股價在前一交易日大跌破底之後，週一 (10 日) 出現反彈 0.66% 以每股 169.60 美元作收。