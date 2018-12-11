熊市無處不在！2018年過半資產的價格跌幅超過20%

放眼望去，臨近年終之際，全球金融市場到處都是深度下跌的資產。

法國興業銀行策略師 Andrew Lapthorne 指出，從 MSCI 新興市場股指到中國 A 股，再到德國 DAX 指數，一大批金融資產的價格現在都跌至技術性熊市區間。在 MSCI 全球股指中，有 52% 當前已較其 52 周高點跌超 20%。

為了說明這一點，Andrew Lapthorne 列舉了原材料和工業板塊作為例子。

原材料和工業板塊當前均比其各自的兩年最高點跌了 20% 以上，當時是上一輪熊市時期。值得注意的是，按照以往的經驗，此前的熊市中跌幅都會在 30% 左右。

與此同時，歐洲股市中原材料板塊已經跌去了 30%，工業板塊跌幅 26%。

一段時間以來，股票投資者一直擔心一系列的宏觀問題，包括全球經濟增長放緩。這位法興策略師指出，直到現在，美國股市還是忽視了這些問題：

股市前高的水準太高了，標普 500 指數較之只跌了 4.6%，那斯達克指數跌了 4.9%，羅素 2000 指數跌了 5.6%。

接下來怎麼辦？

高盛給出的建議是，重新調整風險敞口，投資者需要變得更加謹慎，將資金配置到那些夏普比率比較高的股票上，因為這類股票兼具成長性和價值性。

Andrew Lapthorne 的看法略有不同，他敦促投資者避開任何具有成長性質或者傾向的資產，強調價值性：

我們一年中的大部分時間都在擔心美債殖利率走高對股市造成的影響，尤其是那將如何影響昂貴的成長股，以及反過來又將如何使得價值股受益。

我們建議避開昂貴的成長股，對價值股持相對樂觀的看法。儘管對經濟放緩的擔憂相當嚴重，但價值股和周期股已經普遍地在過去一年間計入了全球經濟增長放緩。

配置現金？

2018 年是 1972 年尼克松時代以來最難賺錢的時期，沒有一個資產類別今年有望給到投資者超過 5% 的回報率。

高盛認為，2019 年也不會好過。那麼，在這樣艱難的環境裡，高盛、摩根大通資管和美銀美林都建議持有現金。

摩根大通全球多資產策略團隊認為，現金不僅是一個安全的投資品種，其風險調整回報率也高於股票，因此上調其 2019 年美元現金配置建議為「增配」。

高盛認為，目前投資者對美股過度超配，接近過去 30 年曆史的第 89 個百分位之高，而今年投資者對現金的持有隻有第 1 個百分位這麼低，是時候扭轉投資思路了。