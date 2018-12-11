增幅高達104%！因為貿易摩擦 美國企業10月支付的關稅創紀錄新高

62 億美元！這是川普發動貿易戰後從關稅那裡得到的「饋贈」。但新的數據顯示，企業的成本也開始創下新高，聯準會的褐皮書也揭示，越來越多的美國工業開始注意和感受到關稅帶來的直接影響。

數據顯示，10 月份美國公司支付的 62 億美元關稅不僅高於 9 月的 44 億美元，還比去年同期的 31 億美元翻了一倍有餘，直接創下史上最大月度關稅收取金額記錄。

專業自由貿易集團 Tariffs Hurt the Heartland 編制的數據還顯示，美國 10 月鋼鐵關稅收入達 4.46 億美元，鋁關稅收入 1.34 億美元。

Business Insider 分析稱，在加征關稅之前，這些公司每月要支付 4 億美元進口同樣的商品，而 10 月份，這一數字飆升超過 6 倍至 26 億美元，意味著川普的關稅僅在 10 月份就使美國鋼鋁企業增加了 22 億美元的成本。

總而言之，自 5 月首次關稅實施以來，美國公司已經為貿易戰支付了共計 74 億美元的關稅，而且這個數額還在穩步增加。

Business Insider 分析指出，關稅痛苦蔓延的主要原因有兩個：一是受關稅影響的商品越來越多，二是是關稅到位的時間越來越長。

川普的第一波關稅適用於有限的工業和技術產品，限制了對製造業和工業企業的影響。但隨著關稅商品的數量持續增長，越來越多的公司的一些關鍵商品類別也在被徵收關稅。

關稅的影響開始逐漸顯現，雖然這些關稅仍主要集中在中間產品或工業品上，但由於對鐵鋁等金屬加征關稅後的「效果」顯現時間更長，給了製造商足夠的時間消化價格上漲，並將漲價的後果轉嫁給客戶。

波士頓聯邦儲備銀行在其最新報告中表示：「展望 2019 年，零售商對關稅增加對價格產生的影響表示了極大的不確定性，如果這種不確定性超過一定程度，他們將把增加的價格轉嫁給消費者。」

然而川普已經為進入財政部的巨額資金量開始歡呼，他在推特上直言，「我們現在正在接收數十億美元的關稅，着讓美國再次富裕起來」。

但上述媒體稱，大多數經濟學家已經警告，這些成本主要還是由美國公司來承擔。不僅如此，越來越多的公司報告稱，他們已經出現投資拖延，招聘放緩的現象，甚至要通過裁員等措施來削減成本。