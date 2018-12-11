社交網路夢徹底破滅？「谷歌+」再遇數據安全隱患 計劃關閉時間提前

用戶隱私數據安全隱患頻發，讓谷歌進一步加快了「谷歌 +」這一社交媒體平台的死亡。

谷歌周一宣布，在 11 月對「谷歌 +」的一個代碼更新中，意外出現的 bug 導致大約 5250 萬用戶的隱私數據面臨安全風險，雖然很快就修復了這個 bug，但谷歌還是決定將關閉「谷歌 +」的時間由原定計劃的明年 8 月提前到 4 月。

谷歌表示，這個安全隱患的出現是由於在 11 月 7 日對「谷歌 +」進行更新時，導致一個 API（應用程序接口）出現 bug。這個 bug 能讓使用這一 API 的開發者在不經用戶授權的情況下，獲取他們的姓名、年齡、電子郵件以及工作資訊等敏感數據。

11 月 13 日，谷歌修復了這個 bug，這也意味著上述用戶敏感資訊暴露於風險之下的時間長達六天。不過谷歌稱這並未引發大的風險，近期發現只有部分用戶受到影響，而且沒有證據顯示用戶數據被濫用。

不過出於安全考慮，谷歌決定在 90 天內關閉所有「谷歌 +」API，並將於 2019 年 4 月關閉面向普通用戶的「谷歌 +」，僅保留「谷歌 +」的企業版。

谷歌產品副總裁 David Thacker 在聲明中表示：

我們的測試結果發現，「谷歌 +」的一個 API 並未按照最初設想的那樣運行。我們及時修復了 bug，並對此展開調查。

同時我們也已經開始通知受到影響的個人和企業客戶，我們希望他們有重組的時間從「谷歌 +」平台轉移出去。

「谷歌 +」問世於 2011 年 6 月，最初是為了迎擊 Facebook。但始終事與願違，經過這麼多年的發展，「谷歌 +」不僅沒有達到足以抗衡 Facebook 的規模，反而在近期社交媒體平台紛紛曝出用戶隱私數據泄露事件的背景下，成了谷歌的燙手山芋。

今年 10 月，谷歌意外宣布將於 2019 年 8 月關閉「谷歌 +」，原因是在內部評審的過程中，發現存在了長達三年的 bug，導致 50 萬用戶數據面臨安全隱患。

自 7 月高點算起，谷歌股價已跌近 20%。