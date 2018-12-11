2019年美國發生衰退的機率較年初翻倍！主流投行預計風險增加

儘管大型美國銀行的經濟學家們依舊不相信 2019 年會發生經濟衰退（recession），但他們不能否認的是，這種可能性正變得越來越大。

美國資產值第一大的銀行摩根大通經濟學家 Jesse Edgerton 最新表示，未來一年內美國發生經濟衰退的可能性漲至 35%，接近現有周期的最高水平。而不到兩個月前（10 月 18 日美股深跌前後），該行還認為一年內發生經濟衰退的可能性不足 28%，今年 3 月時的預測更低為 16%。

據彭博社介紹，摩根大通團隊用來預測衰退的主要指標是商業情緒，由於其近期開始走軟，令該行的衰退預測指數增加，正在接近擴張周期以來最高水平。2016 年這一衰退預測指數觸及周期峰值，令當時的經濟增長與市場表現發生波動。不過，摩根大通不認為 2019 年一定會發生衰退。

但金融部落格 Zerohedge 指出，35% 的衰退出現機率已經不算低位了，而且摩根大通對未來兩年內美國發生經濟衰退的可能性預期，從 10 月中旬時認為的 60% 飆升至 70%，代表就算衰退沒有出現在 2019 年，這一風險也將在 2020 年大幅增長，主要理由是減稅增支的財政刺激將轉為經濟阻力。

即將於年底卸任的 IMF 首席經濟學家莫里斯 · 奧布斯菲爾德（Maurice Obstfeld）對英國《金融時報》表示，預計美國不會出現經濟衰退，但由於政府減稅增支效果消退的影響，美國經濟增長將在 2019 年至 2020 年有所放緩。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

同時，美國銀行（BOA）也發布了最新的經濟衰退預測，經濟學家 Michelle Meyer 團隊在衡量了多種市場指標後認為，2019 年美國發生經濟衰退的風險漲至 20%-30% 區間。不過基於經濟數據的指標顯示，未來六個月內發生衰退的可能性不足 10%（約為 9%）。

Meyer 表示，與經濟滑坡最相關的五大指標之一是初請失業金人數，值得重點關注。在過去七次經濟衰退發生之前，六個月期的初請人數平均呈現了雙位數的百分比漲幅。她認為，初請失業金人數近期有小幅抬頭的跡象，但整體水平偏低，申請人數增加可能預示着僱傭節奏放緩和失業率抬升。若單月新增的非農就業人數不足 12.5 萬將足以拉升失業率，是周期正在轉向的清晰信號。

此外，高盛經濟學家 Daan Struyven 和 David Mericle 在研報中指出，2019 年發生經濟衰退基本不可能。不過該行首席經濟學家 Jan Hatzius 更改此前結論稱，明年聯準會預計不會升息四次了，明年 3 月升息機率下降至不足 50%，似乎可以印證 2019 年美國經濟減速的可能性越來越大。

金融部落格 Zerohedge 補充道，與賣方分析師的「謹慎樂觀」態度不同，費城聯儲銀行的「專業預測者調查」（Survey of Professional Forecasters）收集了更廣泛的華爾街經濟學家預期，最新的主流結論是美國經濟在四個季度後的前景不妙，未來一年經濟會萎縮（shrink）的可能性為 23%，創 2008 年以來最高。文章寫道：

「目前的經濟擴張還差 8 個月將成為二戰後歷史最長周期，絕大部分的領先指標保持穩健，表明擴張周期長度將創下新紀錄。但股市拋售和部分美債殖利率曲線倒掛，令分析師擔心 2018 年會發生經濟萎縮。總體來說，市場情緒與硬數據在傳遞不同的信號，大部分經濟學家在依據後者作出判斷，因此認為 2019 年衰退不會是基線場景。要想讓他們轉變觀念，除非決定性的轉變更明顯。」