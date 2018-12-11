拋售潮重創大果粉巴菲特 波克夏Q4恐虧損

股神旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 第四季表現恐怕是美股拋售潮下的犧牲品，因波克夏持股的投資組合中，在蘋果和其他股票大跌的拖累下，波克夏第四季恐怕呈現虧損。

波克夏持股最多的蘋果股票自 9 月 30 日以來下跌約 25% 至近期約 167 美元價位，波克夏股票投資組合在第三季底時總額約 2010 億美元。

蘋果股價走勢

波克夏的 A 股週一下跌 1.2% 至 304000 美元，但今年迄今約有 2% 漲幅，B 股則下跌 1.3% 至 202 美元。波克夏市值約 5000 億美元。

波克夏 A 股走勢

波克夏的核心業務包括保險、鐵路和製造業，這些預計本季將實現高獲利，但股票投資組合下跌衝擊恐怕超過這些產業的高獲利。根據《巴倫》 計算，倘若個別持股沒有變化，波克夏持有的前五大股票總價自 9 月 30 日以來減少了 180 億美元。

波克夏前五大股票組合分別是：蘋果、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、可口可樂 (KO-US) 和美國運通 (AXP-US)。

減少的 180 億資產價值中，蘋果佔了一大部分，波克夏的蘋果持股數在 9 月 30 日約莫 2.58 億股，但本季迄今這些持股總價值已經減少約 150 億美元，蘋果股價下滑反映出市場對 iPhone 銷售下滑的擔憂，也重創了巴菲特這大蘋果迷。

倘若波克夏本季股票投資組合價值下降 180 億美元，假設公司稅率 20%，其稅後約為下降 140 億美元。波克夏多元事業第三季稅後營業獲利總額 69 億美元。波克夏投資者通常較重視核心營業獲利，而非整體財報。

第四季營業獲利稅後總額預計約 60 億美元，幾乎一年前同期的 2 倍，反映出該公司關鍵業務的強勁力道，以及公司稅率調降的結果。

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