汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收 19.6 億元,月增 6.08%、年減 15.74%,連續 5 個月較去年同期下滑,反映中國車市處在庫存調整期,不過,單月營收已來到 6 個月來高點,可見歐美 AM 旺季效應的逐漸發酵。

東陽前 11 月合併營收 212.54 億元,年減 4.84%。

東陽說明,AM 事業 11 月合併營收 12.44 億元,年減 5.3%,但已較上月出貨逐漸升溫,月增 4%;前 11 月合併營收 135.57 億元,年減 2.48%。

東陽表示,正積極強化水性底塗產品的推廣,並加快歐美、中國的產品認證速度,以利市場的銷售。

而 OEM 事業 11 月合併營收 7.16 億元,月增 9.98%,年減 29%,前 11 月合併營收 76.98 億元,年減 8.7%。

法人指出,東陽第 3 季 AM 營收 37 億元,季增 4%、年減 1%,可看到 AM 已從第 2 季中東、新興市場衰退中逐漸走出,更看好第 4 季北美回補庫存需求將較往年強勁,再加上新台幣貶值,樂觀看 AM 拉貨動能將延續至明年第 1 季。