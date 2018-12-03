〈車市〉11月銷量年減逾1成 前10大車商僅2家成長

11 月車市銷量今 (3) 日出爐，由於 10 月股災衝擊部份購買意願，單月新車掛牌數來到 36011 台，年減 10.9%，前 10 大車商僅中華 (2204-TW) 三菱和台灣福斯維持正成長，導致前 11 月總銷量 393142 台，年減 2.3%，全年車市能否在 12 月衝出一波買氣，進而拉高全年銷量，還有待觀察。

11 月多數車廠陷入衰退，和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 單月銷售 7962 台，年減 18.85%，其次分別為中華三菱 4099 台，年增 4.5%，裕日車 (2227-TW)3649 台，年減 3.87%，HONDA 2921 台，年減 8.7%，顯然除了中華三菱的商用車汰舊換新需求維持一定的熱度外，國產乘用車的買氣持續低迷。

而進口車商除了台灣福斯維持正成長，多數品牌也轉趨衰退，進口車龍頭賓士單月掛牌數 2229 台，年減 1.4%，MAZDA 2097 台，年減 3.2%，BMW 1630 台，年減 5.3%，而 LEXUS 衰退 5.3% 至 1552 台，台灣福斯 1456 台，年增 4.3%，而福特 1236 台，年減幅達 22.9% 是十大車商中衰退幅度最大。

累計前 11 個月總車市新車掛牌已達 393142 台，年減 2.3%，僅中華三菱、HONDA、賓士、MAZDA、LEXUS 和福斯維持成長，仍有不少車商陷入行銷苦戰。

為了在年底前衝刺銷量，TOYOTA 在 11 月推出送車活動，已抽出 6 位 C-HR 和 AURIS 新車得獎者，12 月則是加碼進行年末感恩回饋，入主指定車款贈送超大 65 吋無邊框超 4K JVC；而 HONDA 則是送 5 年不限里程全車延長保固，至 1 月 31 日前領牌再加碼抽出 100 萬元現金大獎，卯起來衝刺銷量。