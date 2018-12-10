精星11月營收今年次高 看好明年在台SMT業務高成長

華新 (1605-TW) 集團旗下 EMS 廠精星 (8183-TW) 營運逐步上揚，11 月營收成長到 3.8 億元以上，達 3.88 億元，持穩高檔水位，創今年次高，主要是被動元件缺貨、缺工影響已明顯趨緩，精星看好在台 SMT 業務明年高成長性。

精星 11 月營收 3.88 億元，月減 0.29%，年增 22.3%，累計前 11 月營收 36.92 億元，年增 18.02%，精星高層主管指出，精星 11 月在台 SMT 生產線業績不突出，不過目前主要台廠有意大量轉回台生產、組裝，目前正在生產認證，通過認證後，明年精興在台 SMT 代工業務量，將可能出現大幅的成長。

同時，精星因應市場需求大增，針對目前在台的 4 條 SMT 生產線執行汰舊換新的更換，更換後生產線將擴充到 6 條，增加的產能也將超過 50%。

精星第 3 季稅後純益為 4439 萬元，季增 10.27%，年增 2.16%，前 3 季稅後純益 1.11 億元，年減 11.49%，每股純益為 0.92 元。

精星今年以來業務受被動元件缺貨、缺工影響，精星主管指出，這些缺貨、缺工的因素在 10 月已逐步緩和。

精星統計，就產品應用別而言，前 3 季營收中車用電子為 52%，工業控制為 29%，消費電子為 13%，醫療應用為 4%，國防航太應用為 2%。

精星受惠車用電子相關需求一再升溫，車用電子營收占總體比重逐年成長， 2015 年為 22%，2016 年為 53%，去年則提升到 60%，但今年以來受原物料如被動元件缺貨影響，1-9 月的汽車電子應用降到 52%。