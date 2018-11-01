〈車市〉10月股災影響 新車掛牌年減1.3% 3年來同期低點

受到 10 月股災衝擊，車市需求稍有減緩，10 月新車掛牌數 35048 台，年減 1.3%，為 3 年來同期低點，不過，可觀察到福斯汽車和 LEXUS 買氣還是相當暢旺，均較去年同期成長超過 20%。

比較特別的是，逾一年來成長幅度一向是國產車前段班的 HONDA 因熱銷 SUV 車款略見衰退，使單月銷量再度遭遇裕日車 (2227-TW) 的 NISSAN 加上 INFINITI 超越，退居第 4。

整體來看，10 月車市雖略較去年同期衰退，但因改款新車陸續登場，且有農曆 7 月的低基期因素，仍較上月成長 13.8%，合計新車掛牌數為 35048 台。

其中，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 和 LEXUS 合計銷售 9428 台，月增 30.9%、與去年持平，市占率 26.9%；累計前 10 月銷量 99032 台，年減 4.8%，市占 27.7%。

而排名第二、三者分別是中華 (2204-TW) 三菱和 NISSAN(含 INFINITI)，新車掛牌數分別為 3816、3284 台，分別為年增 10.3%、年減 8%，不過，隨著 NISSAN 新導入的國產 SUV 車系 KICKS 即將登場，後市成長不容小覷。

這個月排名較明顯的變動是 HONDA 單月再度滑落至第 4，主要是因兩大重量車款 CR-V 和 HR-V 銷售分別較上月下滑 2.3%、8.2%，且 HR-V 較去年同期衰退達 10.9%；但若就前 10 月來看，HONDA 維持在第 3 名，銷量達 31657 台，年增 15.8%。