無畏極度寬鬆政策 日圓避險性優於美元？

日圓本週的重要經濟數據包括週一 (10 日) 的第 3 季度 GDP，週二 (11 日) 的第 4 季度 BSI 大型製造業條件指數，及週五 (14 日) 的第 4 季度短觀數據和 10 月份工業生產數據。上週日圓兌美元匯率上漲 0.77% 至 112.69。

美元兌日圓價格趨勢圖 / 圖：xe

荷蘭合作銀行 Rabobank 的分析師預計日本央行將在 2019 年繼續致力於 QQE (量化加質化貨幣寬鬆)，但他們認為日圓在投資人避險需求方面表現良好。

Rabobank 表示，「看到美元兌日圓在 2019 年走勢走低 (日圓升值)。主要基於日圓作為避險貨幣的作用，我們預計明年年底將進入 USD/JPY 105/110 區間」。

近日華為財務長加拿大被捕，似乎美國的干涉代表全球貿易戰還未告一段落，而日圓及瑞士法郎 CHF 則為既定的避風港貨幣，有機會升值。Rabobank 認為，雖然美元也是避險貨幣的一種，今年美國利率上升也增強了美元的吸引力，同時也擁有巨大的流動性，但美國的經常賬和預算赤字削弱了其作為避險的質量。

然而，「在過去的一週裡，市場對美聯準會 Fed Reserve 加息步伐和程度的預期進行了修訂，導致整個曲線的殖利率水平下降。美聯準會不太強硬的預期可能會在未來幾個月內重新平衡從美元到日圓的避險資產流動，並可能在整個 2019 年獲得重新平衡」。

據了解，2019 年可能支持避險需求的因素包括全球貿易戰對經濟增長的影響，以及擔心美國可能會在 2020 年之前走向溫和經濟下行週期。Rabobank 認為美中貿易戰可能延續至 2019 年，與中國技術實踐相關的問題可能需要一段時間才能解決。

此外，其他可能支持避險需求的因素於歐洲的政治問題、意大利預算問題、擔心法國已經失去了對結構改革的興趣、英國脫歐問題、及另一波民粹主義等，有望能破壞市場信心。

Rabobank 強調，「儘管日本央行可能會繼續致力於極度寬鬆的貨幣政策，但我們認為新的一年裡，日圓可能會表現相當出色」。