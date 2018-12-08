紐約匯市—就業報告遜色 美元走貶 OPEC願減產 商品貨幣轉強

週五 (7 日) 交易，就業數據遜於預期，美元走低。在 OPEC 成員國和俄羅斯同意減產後，與商品掛鉤的貨幣同時走強。

經濟學家以「不令人興奮」來形容 11 月就業報告，係因新就業機會僅 15.5 萬個，低於預期的 19 萬個。失業率仍穩定在 3.7% 不變。

ICE 美元指數下跌 0.1％至 96.685。

在 OPEC 成員國和俄羅斯同意減產後，加元和挪威克朗、俄羅斯盧布等商品貨幣均上漲。

美元兌加元下跌 0.6% 至 1.3307 加元。

美元兌克朗下跌 0.4% 至 8.4871 克朗。

美元兌盧布下跌 0.7% 至 66.3360 盧布。

當地就業數據也為加元提供部分支撐力，其報告可見失業率下降至 40 多年來未見的低水準。

歐元走高，自週四的 1.1379 美元上漲至 1.1395 美元。歐元區第三季 GDP 修正後成長年率為 1.6%，僅略低於先前數值 1.7% 一些。

外匯策略公司的歐洲主管 Stephen Gallo 表示，「儘管歐元中期看跌，我們承認歐元已經反映了很大量的『壞消息』。」

「成長數據讓歐洲央行處於尷尬位置，我們開始得出結論，下週的 ECB 決議將有一兩種可能：1) 推出一項新支撐方案的同時，結束直接購債。2) 延長直接購債 3 個月。

歐洲最大經濟體德國，其總理梅克爾 (Angela Merkel) 所屬的執政基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）今日舉行黨大會，選出新任黨主席 Annegret Kramp-Karrenbauer (目前是該黨的秘書長) 接任梅克爾，並角逐下屆總理一職。

下週關鍵脫歐投票在即，英鎊走貶，自週四的 1.2782 美元下降至 1.2748 美元。 下週二英國國會預計投票，表決是否通過梅伊首相與歐盟簽訂的脫歐協議。