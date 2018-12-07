香港投資基金BPEA砸1020億日圓 買下日本Pioneer

外媒報導稱，香港的投資基金「Baring Private Equity Asia」(BPEA)，斥資 1,020 億日圓，買下經營重建中的 Pioneer (6773-JP)，而 Pioneer 也將從東京股市下市；此一消息，今 (7) 日已獲得 Pioneer 證實。

Pioneer 將於 2019 年 1 月 25 日召開臨時股東大會，正式通過此項決定。Pioneer 將向 BPEA 發行價值 770 億日圓的股份，BPEA 也將從現有的股東手中購入約 250 億日圓的股份。購入的股票約 1 股 66.1 日圓，比週五 (7 日) 的收盤價 (88 日圓) 便宜了 25%。

在 2018 年 3 月底時，Pioneer 所屬的 1.7 萬名員工當中，有 15% 遭到裁撤，經營團隊也進行大換血。

屆時，除了社長森谷浩一及兩名外部董事將留任外，其餘的現任董事都將去職，由 BPEA 派任新的董事。

Pioneer 在今年 9 月尋求 BPEA 的協助時，雙方雖取得共識，但在當時未能獲得 BPEA 的投資。

車用導航機與其他車用電子產品是 Pionner 的主力商品，但是在智慧型手機的勢力抬頭下，公司收益日漸惡化。加上車用導航機的研發費用增加，在 2018 年 Q2、Q3 決算報告上出現了 99 億日圓的赤字。年增赤字幅度達 72 億日圓。

主力的車用電子事業在 2019 年 3 月的年度決算時，將面臨 55 億日圓的赤字。合併所有的事業來看，也將是 50 億日圓的赤字，招來公司經營上的危機。

汽車產業在面對「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 的浪潮下，各廠商都為了生存而不斷進行重組。Alpine 與 Alps 進行合併，日立集團旗下的「Clarion」在日前也被法國的汽車零件大廠「Faurecia」買下。

今 (7) 日 Pioneer(6773-JP) 在東京股市收盤時下跌 1.12% 股價 88 日圓。