運動金融夯 多動可多賺17倍信用卡紅利 保費最高享10%折扣 

國人運動風氣盛，國內金融業者看準運動浪潮，紛紛發展出結合穿戴裝置的「運動金融」，像是有銀行業祭出以燃燒卡路里多寡加碼回饋信用卡紅利，最多可多賺 17 倍信用卡紅利，或是保險業推出以健走步數來決定保費折扣率的外溢保單，保費最高可享 10% 折扣，讓運動族越動越有感。

據體育署最新統計，根據體育署最新統計數據，去 (2017) 年有運動的人口佔 85.3%，年成長 3%，也是自 2006 年以來成長幅度最高的一年，有在運動的人每周運動 3.57 次，每次運動 62.67 分鐘，從事的運動項目又以散步、走路、健走、慢跑佔大宗，有 77.6%。

看準此商機，永豐銀行發行了市場上首張以燃燒卡路里數來決定紅利加碼倍數的「SPORT 卡」，每月燃燒 3000 卡、5000 卡、7000 卡可以獲得 3、5、7 倍紅利，在指定運動通路消費則享 10 倍紅利回饋，試算下來，現金回饋率最高可達 3.96%。

Money101.com.tw 金融比較平台表示，雖然多數民眾申辦信用卡偏好仍以「現金回饋卡」為主，然而，紅利若能精明累積、聰明折抵，回饋率甚至能比一般市場上 1.5% 現金回饋卡還要高。

如何精明累積紅利？「SPORT 卡」持卡人每月的目標就是達到燃燒卡路里 7000 卡，符合紅利翻 7 倍的條件，並且在指定運動通路包含台北 13 家運動中心等消費獲得 10 倍紅利。

如何聰明折抵紅利？相較 1000 點僅能折抵 50 元，「SPORT 卡」可以在 6 家指定運動通路以 1000 點折 70 元消費，相當於 1 點等於 0.07 元，包含摩曼頓、健身工廠、松山 / 萬華運動中心、台北網球中心等。

舉例來說，小亨繳交健身月費 1288 元，加上採買運動用品 8000 元，可以獲得 10 倍紅利 3096 點 (9288 ÷ 30 x 10)，加上該月燃燒 7000 卡，獲得 7 倍紅利 2167 點 (9288 ÷ 30 x 7)，共獲得 5263 點，在指定 6 家通路可以折抵 368 元 (52632 點 x 0.07 )，相當於 3.96% 回饋。

國內有四家人壽也推出與行動裝置結合，走越多、省越多的外溢保單，分別是「國泰人壽的鍾心 Walker 重大傷病終身保險」、「富邦人壽的天行健重大疾病險」、「台灣人壽的步步盈重大疾病終身保險」以及「中國人壽的 GO 健康特定傷病保險」，保費折扣從 1% 至 10%。

四家人壽保費折抵的條件是依照平均每日健走步數來算出折抵率，以富邦來說 180 天平均走 10000 步，隔年保費就能折 10%；中壽只要 120 天平均走 9000 步就能折 5%；台灣人壽 180 天平均走 12000 步，次年享 4% 保險金回饋。

國泰人壽比較特別，只要每日完成 7500 步，就可以獲得雙重回饋，其一、達標換現金，只要一週有 5 天達到單日健走 7500 步，就可獲得 7-11 現金 100 元抵用券，最多可以拿 104 週，即 10400 元；其二、達標送保額，在投保兩年內有 12 個月達標，保額加碼 5%，20 個月達標，保額則加碼 10%。