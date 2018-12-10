退休金存多少才夠？ 60歲至少要存2029萬

退休到底要存多少錢才夠用？根據基富通針對網路平台用戶調查發現，受訪者認為，退休平均年紀約 60 歲，至少要準備 2,029 萬元退休金才夠用，自認可準備退休金約 1,420 萬元，距離自己設定的退休金還有約 609 萬元的缺口。

基富通成立於 2015 年 12 月，網站提供境內外基金供客戶選擇，目前網站會員 6 萬名，基富通日前針對網站客戶進行調查，發現網站會員平均月收入約 6.3 萬元，設定平均退休年齡約 60.9 歲。

調查針對不同階段年齡層民眾進行調查，結果發現年齡越輕，退休資金缺口也越大，其中 29 歲以下距離理想退休，還有 639 萬元的缺口要補齊，至於 30 到 39 歲、40 到 49 歲的這兩個年齡層，分別還有 662 萬元、642 萬元的缺口要補，另外，60 歲以上的受訪者，距離理想退休的資金缺口也相對較低，平均約 300 萬元。

基富通證券董事長林修銘表示，從調查結果來看，理財態度積極的會員目前在退休準備上可達 1,400 萬元，距離理想退休金還有 600 萬元的缺口，意味著距離理想退休還有很大的努力空間。

值得注意的是，若以性別角度來看，女性自認需要準備的退休金比男生來的低，但因女性平均壽命比男生來的長，摩根資產管理亞洲退休策略師薈納 (Wina Appleton) 認為，女性在投資管道與態度也相對保守，因此退休資金準備缺口又比男生約多出 100 萬元。

薈納提醒，退休不分男女應該儘快著手準備，以年化報酬率 4.5% 估算，假設從 25 歲開始，每個月投資 1 萬元，一直持續到 65 歲退休，累計投資本金約 480 萬元，到退休時約可累積 1,340 萬元；但如果採取儲蓄較保守的投資方式，從 25 歲起每個月存 1 萬元，到退休時也只能累積 550 萬元，凸顯退休理財的重要性。