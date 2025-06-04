鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 03:10

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綜合外媒報導，南韓總統大選結果出爐，在歷經六個月的政治動盪後，最大在野黨候選人李在明 (Lee Jae-myung) 以 48.8% 得票率當選總統，擊敗執政黨國民力量黨候選人金文洙 (Kim Moon-soo) 的 42.0%。這場選舉被外界視為對前總統尹錫悅 (Yoon Suk Yeol) 去年試圖重啟戒嚴令、引發憲政危機的反思與裁決。

南韓總統大選落幕！李在明勝選執政 矢言重建經濟與民主(圖：REUTERS/TPG)

據悉，李在明將於南韓當地時間周三 (4 日) 中午宣誓就職，並計畫與美國總統川普通話，展開新政府的外交布局。

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政治版圖未現壓倒性勝利

雖然李在明成功勝選，但得票率並未如外界預期大幅領先，顯示社會對其支持仍存在分歧。金文洙在選後表示：「我謙卑接受人民的選擇，恭喜李在明當選。」保守派選民雖對尹錫悅的戒嚴風波感到不滿，但選票分裂後仍顯示出穩固的保守勢力。

這場選舉的投票率高達 79%，創近 30 年新高，凸顯民眾對國家未來的關注。對許多選民而言，經濟發展與就業穩定比出口成長更迫切，他們期望新政府能帶來實質的改變。

李在明承諾民主與民生改革

61 歲的李在明，曾任「共同民主黨」(Democratic Party) 黨魁及地方首長，出身工人階層，曾在去年遭遇刺殺未遂。他在首爾國會前對支持者表示：「我永遠不會忘記你們對我的託付，我將堅定履行職責，首要任務是防止任何形式的戒嚴重演，並重振經濟。」李在明強調，南韓必須是一個民主國家，人民能彼此合作、共同生活，而非仇恨與對立。

他承諾推動住宅供給、勞工保護及企業改革，並計劃推出 35 兆韓元 (約新台幣 9,500 億元) 的經濟振興方案。李在明更希望將 Kospi 指數推升至 5,000 點以上，強化對南韓家族企業的監管。

外交路線尋求平衡 中美關係成焦點

在外交政策上，李在明對美中關係採取較平衡的立場。他強調與美國的同盟關係是「外交的基本軸心」，但同時也表示，南韓不能完全依賴美國，而應該同時發展與中國、俄羅斯的務實合作關係，以降低在中美競爭中被迫選邊的風險。

分析人士指出，這樣的立場恐讓川普在貿易及安全議題上對南韓施壓，要求加大對美國駐軍經費負擔、降低非關稅壁壘，並配合華府對中國的圍堵戰略。然而，李在明曾表示：「我們必須與中國維持距離，避免被捲入台海衝突。」

川普對南韓汽車、鋁和鋼鐵等產品已祭出 25% 的對等關稅，並在與南韓談判時暫緩實施 90 天。李在明認為，應審慎推進對美貿易談判，以爭取更多有利條件。

軍事及國內挑戰並行

南韓擁有世界現代化程度最高的軍隊之一，以及美國在海外最大的駐軍基地，駐韓美軍約 2.85 萬人。李在明上任後，除了面臨內政與經濟挑戰，還須在對美安全合作與中朝地緣政治之間取得平衡。

對於北韓議題，李在明表示將維持既有的人權與外交壓力，同時尋求和平對話。至於對核能發電的立場，他比保守派對手金文洙更不支持核能，而是主張推動關閉國內燃煤發電廠、強化再生能源發展。