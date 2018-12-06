〈年底為自己賺紅包〉美元高利快閃專案夯 年息最高喊到3%

貿易戰停火 90 天但不確定仍高，銀行業者建議，對於手中持有美元的投資人來說，資金可以轉進美元短期高利定存，也因此，各銀行的美元高利 3 個月期的「快閃專案」正夯，最高年息喊到 3%。

雖然市場關注美國聯準會（FED）明年升息腳步可能調整，預期升息循環可能在明年劃下句點，但專家認為，美元仍處強勢，且美國還有 2-3 次升息機會，考量匯兌風險，或者資金不想綁一年，建議可以投資美元短期高利定存。

瑞興銀行就推出「瑞興銀行閃利美元優惠定存專案」，提供投資人 3 個月期高利 3% 美元定存優惠，自即日起至瑞興銀行臨櫃申辦，且單筆投入「新資金」達美元 5 萬元 (含) 以上者即符合優惠資格，「新資金」是指客戶自其他銀行匯入美元，或以新臺幣結購存入美元兩種方式為限，本國自然人及法人存款戶皆可申辦，專案活動期間只到 2018 年 12 月 18 日止。

中國信託也推出 3 個月年息 2.6%，只要美元 1000 元 (含) 以上，網銀、臨櫃皆可申請，不過限新台幣定存解約取得額度轉存美元定存；台北富邦銀行 3 個月年息 2.5%，新資金美元 5000 元 (含) 以上，或是新台幣定存轉存美元 1000(含) 以上、原優利定存到期轉存也是美元 1000(含) 以上，都符合資格，兩家銀行專案只到 12/28。

元大銀行則分成多級距，新資金美元 5000(含)~ 美元 3 萬的 3 個月年息 2.4%，新資金美元 3 萬 (含) 以上 3 個月年息 2.52%；舊資金美元 5000(含)~ 美元 3 萬的 3 個月年息 2.3%，舊資金美元 3 萬 (含) 以上 3 個月年息 2.45%。而華南銀行 3 個月年息 2.25%，臨櫃限新資金美元 1 萬 (含) 以上，網銀限美元 3000(含) 以上。元大、華南兩家銀行的專案也是到 12/28。