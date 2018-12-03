〈富邦財經論壇〉貿易戰三套劇本 若全面開戰 台幣恐貶破32元

富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋今 (3) 日表示，影響明 (2019) 年全球經濟有四大風險，其中貿易戰最為關鍵，富邦金也就中美貿易戰預設三種情境預測全球經濟，倘若全面開戰，新台幣恐貶破 32 元。

富邦金今天今日舉行富邦財經趨勢論壇，羅瑋表示，明年主要國家經濟動能將比今年還弱，全球經濟放緩，但還不是至於衰退，請投資人不必過於驚慌失措。

羅瑋表示，全球景氣歷經 2017 至 2018 年的連續成長後基期已高，加上美國減稅效應遞減，貿易戰延續，和主要央行緊縮貨幣政策等利空夾擊，在未出現下一波的新成長動能之前，各國經濟成長趨緩成為必然趨勢。

羅瑋強調，明年整體經濟面臨四項風險，包括：全球貿易戰、美國經濟穩健成長態勢出現轉變、中國經濟進一步減緩、新興市場面臨資金外流壓力。

其中全球貿易戰最為關鍵，羅瑋表示，雖然甫落幕的川習會讓貿易戰暫時休兵，但不會因為一次會談貿易戰就告終，只是先喘口氣。

富邦金就貿易戰預設三種情境，情境一是「中美貿易戰未擴大、Fed 升息三次」，預期台灣經濟成長率 2.5%，預期台幣全年均價落在 31.2 元。

情境二是「中美貿易戰未擴大、Fed 升息兩次」，預期台灣經濟成長率 2.4%，預期台幣全年均價落在 31.6 元。

情境三是「中美貿易戰全面爆發、Fed 升息兩次」，預期台灣經濟成長率恐掉到 2%，預期台幣全年均價 32 元，尤其下半年區間波動恐貶破 32 元，預期下半年區間落在 31.5-32.5 元。

羅瑋表示，第二個風險是美國穩健成長態勢出現轉變，今年美國房市、車市成長力道趨於緩和，如果明年市場利率上升加重消費者貸款負擔，導致美國經濟表現不如預期，全球經濟將失去最主要成長動力來源。

第三是中國經濟減緩，由於中國政府先前推動金融去槓桿及控制企業融資速度過快，加上貿易戰衝擊民間消費與投資信心，中國今年經濟表現疲弱。如果中國政府各項財政與貨幣政策效果不如預期，恐將加重經濟下行風險，並波及亞洲周邊國家。

最後一項風險則是新興市場資金外流，Fed 持續緊縮貨幣，新興市場如雙印、泰國明年又有重大選舉，情勢較為動盪，都將導致資金抽離新興市場。

全球經濟放緩 須提防公司債、高收益債劇烈波動

羅瑋指出，由於美國房市及車市已出現趨緩跡象，隨著稅改效應遞減，經濟增長動能將進一步減弱。如果基礎建設及稅改 2.0 在兩黨分治情況下皆未過關，美國經濟成長率將放緩至 2.2%。由於基期相對較高，以及貿易戰負面影響持續，台灣經濟成長率將放緩至 2.4%，中國則降至 6.2%。

羅瑋歸納，資本市場經過兩年的快速成長後，明年股市大幅上揚空間有限，指數將在區間內上下震盪波動，投資人應做好資產配置，提高表現穩健的防禦型類股比重。由於主要央行持續推動緊縮貨幣政策，公債殖利率將進一步上升，加上景氣下行，企業信評被調降、債務違約機率提高，需特別提防公司債和高收益債市場出現劇烈波動。

匯市方面，受惠於 Fed 升息，美元上半年相對偏強，下半年若 ECB 結束負利率，將促使歐元、日圓走升，體質較差的新興市場也會再次面臨資金外流壓力。原物料市場因經濟放緩，走勢相對溫和。

