台版肥咖條款明年上路 日本成為我國第一個金融資訊交換國

台版肥咖條款「共同申報準則」(CRS) 明年上路，日本將成為第一個與我國金融資訊自動交換國家，將在 2020 年 9 月首度交換。

財政部今 (3) 日發布新聞稿表示，台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會就執行稅務用途金融帳戶資訊 (CRS) 及國別報告 (Country-by-Country Reports) 自動交換程序達成共識，並約定嚴守資訊安全及保密，維護納稅義務人權益。

依照台日上述共識，財政部將提供日本金融帳戶資訊 (CRS)，並從日本取得 2019 年與以後年度的金融帳戶資訊、跨國企業集團最終母公司會計年度始於 2017 年 1 月 1 日與之後年度的國別報告 (Country-by-Country Reports)。

財政部指出，有關金融帳戶資訊 (CRS)，該部將依據「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」第 25 條第 2 項規定儘速發布公告，納入日本為「應申報國」。

至於有關國別報告 (Country-by-Country Reports)，則依「營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則」第 22 條之 1 第 7 項規定發布公告，將日本列入「依已簽署生效協定得就國別報告進行有效資訊交換之國家或地區參考名單」。

財政部提醒，我國申報金融機構及日本跨國企業集團在我國營利事業成員須密切留意。