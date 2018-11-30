訂單能見度保守 華紙第四季審慎看待 明年Q1營運樂觀

中華紙漿 (1905) 今(30)日召開 2018 年第三季法人說明會，中華紙漿副總經理陳瑞和表示，受到全球國際貿易紛爭影響，客戶訂單能見度較為保守，華紙對第四季營運審慎看待。不過預估明年第一季有機會優於今年第四季。華紙第三季合併營收 60.8 億，由於執行例行性歲修，營收季減 2%；惟因國際漿價及紙品價格較去年同期上漲，單季營收年增 7.1%。營業毛利率及營業淨利率分別為 9.6% 及 2.9%，另第三季認列股利收入 55.7 百萬元。稅後淨利 1.75 億，較去年同期微幅增加 1.8%，單季每股盈餘 0.16 元。



華紙累計前三季合併營收 180.3 億，年成長 9%，營業毛利率與營業淨利率分別為 9.1% 與 2.4%，較去年同期下滑 0.7 及 0.8 個百分點。前三季累計稅後淨利 3.51 億，每股盈餘 0.32 元。



陳瑞和指出，華紙持續以貼近生活為方向，因應 2019 年限塑法令施行，華紙開發出無塑、無螢光添加，可回收且可被大自然分解的「益利吸」紙吸管原紙，以因應市場對環保食安需求趨勢，開創新商機。自 11 月 1 日起，華紙也推出具綠色思維的產品，以自主研發技術生產出無螢光劑且高白度文化用紙，讓生產製程更加綠色環保，並能大幅減少水資源使用。



華紙日前於第 11 屆 TCSA 台灣企業永續獎獲「企業永續報告獎金獎」、「Top 50 台灣永續企業獎」及「單項績效獎 - 創新成長獎」等三項殊榮。