搶攻限塑商機 華紙跨足紙吸管市場

在政府限塑政策下，華紙 (1905-TW) 董事長黃鯤雄今 (24) 日宣布，經過多年研發，跨入紙吸管市場，推出台灣在地生產的紙吸管專用原紙「益利吸」，強調以符合台灣、美國食品容器標準的醫療等級用紙生產，目前合作廠商已有 5 家，預計本月底開始出貨。

華紙引用環保署統計，台灣一年塑膠吸管消耗量約 30 億根，為了終結塑膠汙染，環保署已宣布從 2019 年 7 月起各公部門、百貨公司、購物中心、連鎖速食店等 4 大類場所不得使用一次性塑膠吸管，並按階段於 2030 年全面性限制一次性塑膠吸管。

華紙副總經理暨發言人陳瑞和表示，目前台灣市售的紙吸管部分從國外進口，部分是吸管製造商購買非專用紙製造，但兩者都無法全數追蹤食品衛生安全，品質參差不齊。

陳瑞和指出，華紙研發多年，開發出紙吸管專用的原紙「益利吸」，採用原生紙漿，由生產醫療滅菌包裝紙的機台生產，不含螢光劑，這種「益利吸」原紙已通過衛福部食品藥物管理署和美國食品藥物管理局公告的食品容器包裝相關檢驗法規標準，相較其他業者擁有符合食安規範優勢，目前已與 5 家廠商合作，尚有 10 多家業者有合作意願。

陳瑞和指出，紙吸管因屬新產品，需求量尚未放大，目前價格仍是塑膠吸管的 4-5 倍，但是全球限塑已是趨勢，未來若紙吸管市場滲透率提升、需求量放大，亦有助降低成本及價格。醫療用紙對華紙營收貢獻占比目前未達 5%，希望透過推出此利基型產品，帶動醫療用紙營收貢獻成長。

陳瑞和進一步表示，「益利吸」做成紙吸管，一年用料約 3000、4000 公噸，比起華紙年產百萬公噸原紙，用量非常小，價格也不高，但華紙強調的是「理念」，且是經過食品安全檢驗，未來華紙會再輔導更多合格製造廠商製造紙吸管，未來目標希望從台灣內銷擴量外銷。