矽瑪、華紙、台船、貿聯-KY、國巨

矽瑪 (3511)：終止連 11 季虧損，智慧手錶充電線等產品出貨暢旺，而為迎接第四季的消費旺季，客戶於 5 月即開始拉貨，帶動毛利率及營益率成長。今日股價跳空開高，隨即漲停，上檔壓力區間落在 23 至 26 元。

華紙 (1905)：跨入吸管市場，結合環保概念推出紙吸管，受到歐美客戶的需求而研發，受到市場好評，後市持續看好。股價橫盤整理後，今日突破整理區間，收復五、十日均線，上檔落在月均線的反壓。



台船 (2208)：與全球離岸風電廠商沃旭能源股份有限公司簽署超過 2 萬噸基樁製造供應合約，是配合政府離岸風電產業供應鏈本土化所實現的第一個實質合約。今日股價出現攻擊價量，技術指標持續轉強，上檔壓力落在月、季線的反壓。



貿聯 - KY(3665)：受惠於美電動車大廠特斯拉獲得長期看壞的機構首次推出正面報告，對 Model 3 的肯定，帶動供應鏈同步走揚。股價經過橫盤整理後，攻勢再起，今日股價站穩 150 元大關，上檔壓力區間落在 162 至 172 元。



國巨 (2327)：5G 相關建置放量仍須 3 至 5 年，對 MLCC 需求放緩，將進入產業空窗期，缺貨效應不再。今日股價挑空開低，創下波段新低 321 元，籌碼的部分，三大法人持續賣超，仍未見止跌跡象。



