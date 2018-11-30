802.11ax換機需求啟動 譁裕明年營運看俏

天線廠譁裕 (3419) 積極擴展天線應用，看好 802.11ax 換機需求明年啟動，業績可望有二位數成長，整體營收、獲利都會比今年好。隨著基地台、物聯網出貨增溫，產品組合優化，5G 產品也已與客戶進行樣品驗證，預計 2021 至 2022 年才會開始放量出貨，未來三到五年毛利率要從現在 21% 提升到 30%。譁裕第 3 季營收 4.66 億元，季減 13%，毛利率 22.8%，稅後淨利 2,433.7 萬元，季減近 30%，每股盈餘 0.21 元；累計前三季毛利率 21.2%，稅後淨利 4,424.7 萬元，每股純益 0.39 元。



近幾年譁裕努力優化產品組合，目前網通用天線營收占比約五成，基地台天線占三成，其他主要是物聯網應用等。看好 5G 商機，總經理陳世忠表示，譁裕發展增強型行動網路、多波束天線等，應用在網通設備及基地台等，目前已經對客戶進行樣品驗證，預計 2021 至 2022 年才會開始放量出貨。



至於明年營運，主要動能來自網通用天線，看好 802.11ax 換機需求，出貨量可望成長二位數。基地台天線也持續增溫，近年已經已打入台灣及日本電信營運商；物聯網中的智慧電表用天線已在歐洲銷售逾五年，自動販賣機天線則以日本市場為主。



他透露，華為是譁裕的客戶之一，占譁裕營收低於一成，主要供貨網通天線，近期車用天線也開始送樣，未來希望可以搶進 5G 基地台天線供應鏈。至於中美貿易大戰影響，陳世忠說，公司已經在新竹科學園區投標土地，明年 1 月結果會出爐，希望建立 3,000 坪的廠房，未來會將既有的基地台天線生產線移入，也規劃設立天線模組產能。



透過產品組合優化，在 5G、基地台及物聯網等產品推升，未來三到五年希望毛利率要從現在 21% 提升到 30%。明年在 802.11ax 換機需求啟動下，整體營收、獲利都會比今年好。