〈開放銀行崛起〉在台灣可行嗎？金管會：可比照香港循序漸進方式推動

Open Banking(開放銀行) 趨勢萌芽中，過去「被鎖在」銀行內部的客戶資料可透過資訊中介處理平台，讓其他金融業者可以共享客戶資訊，金管會資訊服務處處長蔡福隆說，Open Banking 可促進產業競爭，刺激業者提供更多新創服務，台灣可師法香港採取漸進式作法，初期先從資訊提供著手，等市場慢慢熟悉後，再慢慢走向交易。

台灣金融研訓院與中華金融科技產業促進會今 (30) 日共同舉辦「Fintech 產業策略論壇 - 消費者資料權與開放銀行資料」，邀請國內外產官學共同探討 Open Banking 在台灣的發展與契機。

蔡福隆認為，台灣要發展 Open Banking 不妨參照香港做法，以循序漸進的模式，先從資訊提供開始，讓民眾與業者熟悉 Open Banking 運作模式後，再逐漸走向交易。

香港從今年 7 月中旬時開放 API(應用程式介面) 框架，首批開放 50 組金融數據與重要資訊提供第三方運用，並規劃從四個階段，按部就班的嘗試 Open Banking。

根據香港金管局規劃，第一階段，是在 6 個月內開放銀行產品與資料；第二階段則是在 12 到 15 個月推出「接受銀行產品申請」的服務。至於第三階段則是接受銀行產品申請、第四階段才進入金融交易。

蔡福隆說，香港目前以兩階段方式實行 Open Banking，也就是提供讀者可閱讀資訊，例如透過 API 查詢 ATM 位置、金融商品介紹，至於何時進入商品申請與交易，則還在評估中。

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑說，銀行對於 Open Banking 開放自家客戶資料恐將使金融業間的競爭更加激烈，但換個角度想，Open Banking 與其說是競爭模式，還不如說是解決模式比較貼切。

林士傑表示，銀行以後要面對千禧世代，但千禧世代習慣用網路尋找資訊，對於品牌忠誠度也不高，因此沒有太多時間與單一銀行頻繁往來，銀行若不改變營運模式很可能因此被淘汰。