鉅亨買基金：五大關鍵　教你檢視手中資產

在近期市場震盪後，許多投資人心中紛紛開始想是不是應該退出股市、或是暫時觀望，「鉅亨買基金」分析，長期投資對投資人來說，是最簡單且最容易成功的投資方法，但投資人常受到市場波動影響，其實有簡單的五個關鍵，可檢視是否應該退出市場，或是季末年初自我調整資產配置。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，年中檢視資產有其必要性，調整好資產配置以因應來年的市場變化，簡單的五個關鍵步驟是: 一、看市場基本面，二、資產價格合理性三、短期內是否需要資金，四、投資組合是否需要調整，五、是否有其他更好的投資機會。

首先，隨意地改變投資策略是很危險的，經過驗證的策略都有可能賺錢，但再會賺錢的標的，操作不好也可能事與願違。「鉅亨買基金」認為，過去股市在本益比超過 30 倍的時候，價值股表現相較成長股票更好，但若沒有耐心等待，在 1999 年很有可能就棄價值股而去。而最後的結果是堅持價值股獲得累積報酬 13.5%，成長股卻反而下跌 3.7%。

第二、資產的合理性: 好的資產容易受到市場擁戴、價格上漲而導致風險過高，因此除了選到好的標的之外，還要注意當下價格是否已經上漲到不合理的地步，這點在景氣中後期尤其重要。「鉅亨買基金」認為，資產價格漲的越高，修正回合理價格的空間就越大，越容易讓投資人套在高點。

第三、不論是投資股票、債券，大部分的時後都能有正報酬，但是若中短期會用到該筆資金，很難保證要贖回時，會不會有意想不到的事件。因此，張榮仁建議，如果在中短期有用錢的打算，應該把資金放在較穩健的標的，債券市場為例，持有時間越長，單年的報酬率與波動範圍就越小 (如上表)。

第四、「鉅亨買基金」建議，可以透過了解自己投資組合過去經歷過的最大下跌幅度，來判斷為未來投資組合遇到衝擊時可以發揮的抵禦能力。鉅亨買基金」認為，隨著越來越靠近景氣末期，投資人應該要更謹慎的投資，若沒有低波動的投資部位，則可以考慮加入美國公債等資產，讓投資組合的風險更分散。

第五、不投資的機會成本是損失了潛在的報酬，而投資後的機會成本則是損失了利息，還有可能忽視了更好的投資機會，因此「鉅亨買基金」建議，為本身的投資組合汰弱留強是很重要的。例如，自今年貿易戰開打以來，不斷強調目前美國市場體質強於全球，資產首選強勢美國資產，截至 11/27，美股年初至今表現 + 2.08%，而全球股市反而下跌 2.72%。

檢視目前市場狀況，「鉅亨買基金」認為，美國股市動能仍在，調整部位比退居現金更好。中美貿易談判後續可能好壞消息交雜，然後逐步鈍化，而更重要的是美國聯準會放緩升息的機率上升，利差反轉的時間可能被推遲，保持美國經濟成長維持穩定，因此目前不需退居現金。

若美國升息腳步大幅放緩，美元走軟，對於近期大幅承壓的新興市場資產也會有所緩解，12 月份公布的聯準會利率點陣圖是後續觀察的關鍵。現階段「鉅亨買基金」建議，投資人加強避險部位，不妨增持美元資產如平衡型或公債型基金，以因應突如其來的黑天鵝事件。