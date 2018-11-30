【富蘭克林華美】反彈+趨勢題材 加溫台股行情

選後台股消除不確定因素，展開反彈行情，櫃買指數連五個交易日上漲，中小型股強勢表現成為盤面焦點。30 日加權指數平收 9,888 點，櫃買指數上漲 0.83 點收 127 點，持續創波段新高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，經過本周大漲，指標個股或有突破技術線型反壓表現，且過去一段時間因台股下跌而大增的融券水位仍處高位，融資水位則在低檔，具備軋空條件，均增加多方操作優勢，操作嚴守謹慎逢回低接策略，是掌握這波反彈漲勢的關鍵。從結構來看，台股位階已率先修正，在未有國際重大政經變數衝擊的前提下，出現重挫的可能性偏低，隨觀望情緒緩解，待量能逐漸放大將加溫台股行情。

針對全球關注的 G20 峰會，周書玄認為，美中領導人可望藉由此次會面建立兩國對話談判架構，目前局面朝和緩方向前進，如有正面共識更將是對全球市場的重大利多；同時聯準會主席鮑威爾 28 日表示目前利率略低於中性利率，根據聯邦基金利率期貨推估，市場預期 2019 年升息機率顯著下降，可望減輕新興市場資金面壓力。考量美國通貨膨脹穩定、經濟未明顯過熱，擁有適度放緩貨幣緊縮政策之空間，以減少負面衝擊，持續留意聯準會政策動向。

盤面上跌深反彈、趨勢展望個股漲勢持續，電子族群股價活躍。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，除過去投資人熟悉的矽晶圓、被動元件已利空築底反彈，時近年底市場轉向 2019 年展望相對明確題材，包括 5G 逐漸進入具體化階段，智慧型手機有發展空間，留意光電、擴增實境 (AR) 相關個股；AI、物聯網技術運用廣泛，其中雲端資料需求快速成長，高速運算帶動 IC 設計、伺服器產業；多國已宣布燃油車禁用時程、國際大廠積極將電動車列為未來轉型重點，電動車產業能見度高，有利台廠供應鏈後市。

富蘭克林華美投信指出，台股大幅修正後，市場針對焦點個股做空趨勢尚未反轉，但跌深電子族群有利空出盡傾向，已見資金回補力道。統計 2010 年以來台股加權指數第 4 季最大波段漲幅介於 4.5% 至 11.5% 之間，今年更具備跌深反彈與高券資比條件，搭配台股高殖利率、低本益比優勢，在未有國際重大利空干擾下，有利行情表現，建議把握機會低接趨勢題材個股。

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