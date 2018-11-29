五個關鍵，檢視該不該出場了

長期投資對投資人來說，是最簡單且最容易成功的投資方法，但在最近的市場震盪後，許多投資人心中紛紛開始想是不是應該退出股市、暫時觀望了。本篇文章提供投資人檢視是否應該退出市場的五個關鍵問題。

1. 關鍵一：檢視基本面有沒有改變？

隨意地改變投資策略是很危險的，經過驗證的策略都有可能賺錢，但是再會賺錢的標的，操作不好也可能會事與願違。例如，選擇了價值投資，卻忽略價值需要時間發酵而失去耐心，過去股市在本益比超過 30 倍的時候，價值股表現相較成長股票更好，但若沒有耐心等待，在 1999 年很有可能就棄價值股而去。而最後的結果是堅持價值股獲得累積報酬 13.5%，成長股卻反而下跌 3.7%。

2. 關鍵二：資產價格是否被過度高估？

好的資產容易受到市場擁戴、價格上漲而導致風險過高，因此除了選到好的標的之外，還要注意當下價格是否已經上漲到不合理的地步，這點在景氣中後期尤其重要。資產價格漲的越高，修正回合理價格的空間就越大，越容易讓投資人套在高點。

目前與歷史本益比比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，國家資料期間為 2000 – 2018 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 關鍵三：短期內是否急需資金？

不論是投資股票、債券，大部分的時後都能有正報酬，但是如果中短期會用到該筆資金，很難保證要贖回時，會不會有意想不到的事件。因此，如果中短期有用錢的打算，應該把資金放在較為穩健的標的。下圖以債券市場為例，展現了持有標的的長短會影響投資的單年報酬率範圍，持有時間從一年增加為三年後，單年報酬率波動範圍就縮小了。

持有各類資產單年報酬率範圍（一年）

持有各類資產單年報酬率範圍（三年）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，期間 1997-2018。指數採標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 關鍵四：目前的投資組合需不需要調整？

可以透過了解自己投資組合過去曾經經歷過的最大下跌幅度，來做為未來投資組合遇到衝擊時可以發揮的抵禦能力。隨著越來越靠近景氣末期，投資人應該要更謹慎的投資，若沒有低波動的投資部位，則可以考慮加入公債等資產，讓投資組合的風險更分散。

5. 關鍵五：有沒有更好的投資機會？

不投資的機會成本是損失了潛在的報酬，而投資後的機會成本則是損失了利息，還有可能忽視了更好的投資機會，因此為自己的投資組合汰弱留強是很重要的。例如，我們自今年貿易戰開打以來，不斷強調目前美國市場體質強於全球，資產首選強勢美國資產，截至 11/27，美股年初至今表現 2.08%，而全球股市反而下跌 2.72%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

目前美國股市動能仍在，調整部位比退居現金更好

檢視目前市場狀況，中美貿易談判後續可能好壞消息交雜，然後逐步鈍化，而更重要的是美國聯準會放緩升息的機率上升，利差反轉的時間可能被推遲，保持美國經濟成長維持穩定，因此目前不需退居現金。若美國升息腳步大幅放緩，美元走軟，對於近期大幅承壓的新興市場資產也會有所緩解，12 月份公布的聯準會利率點陣圖是後續觀察的關鍵。目前，建議投資人加強避險部位，以因應突如其來的黑天鵝事件。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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