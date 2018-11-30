〈房產〉旺季不旺！全台11月交易量月減9%、年減4%

11 月為房市傳統交易旺季，但全台 11 月房市交易卻沒有旺季表現，反而是看屋的多，成交卻轉淡，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，永慶房屋體系 11 月全台房市交易量較 10 月減少 9%，若與去年同期相比則略減 4%。

永慶房屋認為，台灣景氣燈號續亮黃藍燈、消費者信心指數創 13 個月來新低，民眾購屋信心受衝擊，加上九合一選舉在即，民眾購屋步調放慢，選前暫時觀，都是造成市場交易轉淡的主要原因。

根據永慶房產集團研展中心統計，與 10 月相比，永康體系門市全台七都 11 月房市交易量表現除了新竹略增 3% 外，其餘六大都會區均減少，其中，北市交易量減少 12%，新北量縮 11%，桃園減少 12%，台中量縮 10%，台南與高雄則分別減少 4% 與 9%。

謝志傑說，觀察 11 月中古屋房價發現，除了新竹縣市房價小幅修正外，其餘六大都會區房價均出現小幅回升，呈現價微漲量縮的走勢，目前市場以自住需求為主力，房價缺乏上漲動能，預估房價仍是持續盤整格局。

謝志傑認為，通常第 4 季會有年底購屋潮，民眾看屋意願增加，但今年九合一大選，選戰激烈且結果難以預料，讓有意購屋的民眾在選前採取觀望的態度，放緩購屋腳步，待大選底定後，再啟動購屋計畫，導致 11 月房市交易低迷。

不過，根據永慶房產集團研展中心統計，11 月看屋量與 10 月相比約增加 8%，民眾看屋仍積極，只是受到選舉短期因素干擾，讓交易量減少，但選戰結束政經明朗化後，這波遞延、觀望的買氣將回籠，將回復正常供需狀況，若買賣雙方價格認知能拉近，加上年底剛性購屋需求，市場成交量仍可望回升。