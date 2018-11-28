〈房產〉台灣物流業表現排名全球第27 落在南韓與中國大陸之後

仲量聯行發佈亞太區倉儲物流研究報告，亞太區前六大市場，分別為中國大陸、日本、南韓、新加坡、澳洲和印度；該研究也參考世界銀行全球物流業表現報告，指 2018 年，台灣物流業表現，全球排名第 27，落後南韓 (第 25) 及中國大陸(第 26)。

仲量聯行總經理趙正義表示，過去數年間，台灣新型現代化與自動化物流園區面積已興建超過 15 萬坪，包括國泰人壽與永聯物流、富邦、誠品等業者都積極開發現代化物流園區，投入資金已超過新台幣 400 億元開發物流產業專區，也帶動台灣物流產業的快速成長，未來倉儲物流不動產也將更成為投資人關注的標的。

仲量聯行並指出，由世界銀行今年的全球物流表現報告排行，評比涵蓋 160 個國家與地區，主要評比指標則包括了海關與通關效率、物流基礎設施、國際運輸、物流能力、貨物追蹤及運送及時性。



仲量聯行補充，世界銀行評比台灣 2018 年物流表現在全球排行第 27 名，而亞太區進入前 20 名的國家共 5 個，按序為日本（第 5）、新加坡（第 7）、香港（第 12）、紐西蘭（第 15）及澳洲（第 18）。另外南韓排 25、中國排名第 26。

台灣經濟部大力發展物流，攜手民間企業持續開發空港、海港，並建設國內運輸設施，使台灣在物流基礎建設的得分進步。仲量聯行指出，台灣民間企業不斷提昇物流產業軟硬體設備，也令台灣於通關效率、貨物追蹤兩項指標的分數上升。不過，在海外運輸、貨品準時送達率，和物流服務品質上，台灣仍有加強空間。

仲量聯行認為，在電商蓬勃、消費人口成長等因素下，亞太區倉儲物流市場逐步吸引越來越多投資額，尤其是新興市場如中國、南韓與印度。亞太區整體倉儲物流產業鏈的交易額持續創新紀錄，2017 年交易額年增約 34%，今年前 3 季交易額也年增 29%。若綜觀全球物流市場，明顯可見智慧物流市場價值連年攀升，2017 年時，此市場規模約為 419 億美元，預估 2023 年將成長至美 735 億美元。

根據經濟部統計，台灣 2017 年電子商務零售總額達新台幣 2387 億元。觀察台灣過去幾年，電子商務年成長率皆約為 5%，呈穩定成長，台灣物流需求隨之穩定提升，進而帶動工業物流用地、倉儲用地的需求，吸引倉儲運輸業者以外的法人投資。