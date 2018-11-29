〈房產〉豪昱再出手 以5.46億元拿下林口近萬坪地上權案

豪昱營造繼組成聯盟拿下台北市蛋黃區的市議會舊址及舊址旁 B、D 區地上權案後，再度出手拿下新北市林口的 9373.13 坪產業專用區 50 年地上權，此一地上權案位於在林口緊鄰民視總部與 TVBS 總部預定地旁。

台北市財政局委託第一太平戴維斯辦理「新北市林口區力行段 70 地號地上權」標售，完成開標，此一地上權案位於林口新市鎮的發展核心區域，緊鄰民視總部與 TVBS 總部預定地旁，土地面積合計 9373.13 坪，土地使用分區為產業專用區，地上權存續期限為 50 年，權利金底價為 5.42 億元。由豪昱營造以 5 億 4666 萬元得標，溢價率 0.86%。

豪昱已主導先前台北市舊市議會原址的地上權標案，結合房地產代銷公司海悅 (2348-TW)、互立機電工程，組成「金毓泰公司」，拿下台北市議會舊址的 50 年地上權開發案，日前與日本三井不動產正式簽約，未來將由三井負責營運舊址所改建的新飯店，預計 2022 年開幕。

隨後市議會舊址旁 B、D 區地上權案，由豪昱營造所組的團隊又以 9.11 億元標脫，加上豪昱營造先前也以另組成團隊標下市議會舊址地上權案，兩處北市西區精華區角開發案，合計將投入高達 100 億元的開發經費。

本次擔任招商顧問的第一太平戴維斯顧問部戴廣平協理表示，今年可謂地上權大放異彩的一年，不僅公部門地上權標售表現亮眼，截至目前權利金標脫總額已達 221 億元，比去年全年大增 5.2 倍 (2017 年為 35.59 億元)，包括新光人壽、富邦人壽、元大銀行、好市多以及鑲揚開發、豪昱營造等建設公司皆參與投資。

另外，地上權案的轉手性也從壽險業為主逐步受到一般投資市場接受，例如玉山銀行為擴大自用辦公空間，斥資 60.88 億元購入冠德敦北大樓預售案；漢霖開發實業則以 7.35 億元購買吉美璞立地上權酒店公寓，作為投資收租之用。顯示隨著景氣穩定復甦，投資人對於不動產市場的信心持續回溫，再加上政府針對地上權地租與權利金的彈性調整，降低每年費用不確定風險，促使地上權市場轉趨活躍。