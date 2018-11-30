〈房產〉信義房屋：11月選情激烈影響買氣 門市交易量年衰退4%

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 11 月前 27 天的交易表現，11 月受到選舉升溫影響，全台交易量大致較 10 月持平，但較去年同期下滑約 4%，其中選情較激烈的台中市與高雄市，房市交易量都較 10 月下滑。

信義房屋指出，11 月成交表現中，雙北市的交易狀況則相對穩定，但整體而言今年 10 月的股災加上 11 月的選舉月，讓今年的旺季回溫的速度與熱度皆較為溫和，不過選舉的干擾因素消除後，房市交易狀況可望回歸正常。

信義房屋統計該公司全台門市 11 月交易量與 10 月持平，年減約 4%，如以區域表現狀況來看，選舉對於北部的干擾較低，台北市交易量月增 5%，較去年同期則小減 3%，新北市則是交易量月增 2% 且年增 17%，不過中南部地區則因選情狀況緊繃，加上候選人造勢等活動，部分民眾的購屋需求往後遞延，因此 11 月台中與高雄的房市交易量都出現兩位數的下滑，月減幅度在 15% 左右，年減增約 20-25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高雄房市呈現「選前冷冷的、選後熱熱的」表現，選前民眾購屋注意力被分散，但選後幾天就發現買方明顯回籠，甚至還有主動來電評估是否在高雄置產。

曾敬德指出，房市擺脫選舉的不確定因素後，年底前的購屋買氣近日已經有逐步提升的跡象，網路預約看屋就較選前增加約 2 成，12 月的房市有機會反應回溫的購屋買氣，遞延買盤可望回籠。