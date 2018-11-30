〈財報〉受益Hollister品牌助攻 ANF股價單日飆漲20%

受到旗下 Hollister 品牌增長和美國勢頭的推動，上季季度盈利和銷售額超過華爾街的預期，美服飾品牌 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 的股票週四 (29 日) 飆升 20.91% 來到 20.70 美元。

ANF 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

在週四的股價飆升前，Abercrombie 股價較一年前下跌約 3%。Hollister 的助漲也帶動了其事業群主管 Kristin Scott 晉升為全球品牌長。

第三財季的財報顯示：

淨收入從一年前的 1010 萬美元，攀升至 2390 萬美元。

營收成長 0.2% 至 8.612 億美元，高於預期的 8.53 億美元。

開店至少 12 個月店面營收成長 3%，高於預期的 1.6%，而 Hollister 店面則成長 4%，Abercrombie 則成長 1%。

美國同店銷售成長 6%，國際店面則下滑 3%。

每股純益 (EPS) 為 0.35 美元，高於去年同期的 0.35 美元。

不計入一次性項目，EPS 為 0.33 美元，比分析師預期高出 0.13 美元。

Abercrombie 表示，全球數位銷售額增長了 16%，因為它繼續投資其網站和更多的在線交付選項，預計 2018 年電子商務銷售額將超過 10 億美元。由於其客戶群偏向年輕化 Abercrombie 的在線流量中有 75% 來自移動設備。

該公司補充說，它現在預計今年將關閉更少的商店「基於改善的業績和成功的租約重新談判」。它之前計劃關閉 60 家店面，而主要位於美國，但現在更改只需關閉 40 家門市。

執行長 Fran Horowitz 週四 (29 日) 表示，該零售商「在假日季節的開場不錯」，感恩節和網路星期一之間銷售創紀錄。

最新展望數據顯示，Abercrombie 淨銷售額和同店銷售額全年應攀升 2% 至 4%，淨銷售額以中個位數百分比，同店銷售額以低個位數百分比成長。

在與分析師的電話會議上，財務長 Scott Lipesky 也表示，迄今為止中國關稅只產生了「輕微直接影響」，但該公司還是會繼續算額外的服裝關稅。

Telsey 諮詢集團分析師 Dana Telsey 在一份研究報告中認為，「Abercrombie 繼續受益於產品和營銷的變化，以及商店改造和時尚週期的一些幫助。優於預期的業績、(美國) 國內的業務和品牌實力都令人鼓舞」。