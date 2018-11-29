Fed 金融穩定報告警示：若風險成真 市場資產價格可能會大幅下跌

週三 (28 日) 聯準會 (Fed) 首次發布《金融穩定報告》中警示：貿易緊張局勢、地緣政治不確定性以及資產負債表脆弱的企業債務構成強大威脅，若風險成真，資產價格下跌可能性特別大，並且可能引發企業債務價格大規模的調整。

聯準會在首次發行的《金融穩定報告》中警告，資產價格普遍上漲，從歷史角度來看相對偏高。

該報告提到，貿易緊張、地緣政治不確定性或其它不利衝擊的升級，可能導致投資者對總體風險的興趣下降。鑒於估值似乎高於歷史水準，因此資產價格下跌可能會特別大。

該報告進一步指出，資產價格下跌將促使企業更難融資，為槓桿率偏高的行業帶來壓力。

該報告內容提到，聯準會升息可能構成威脅。即使市場預見到美國央行的貨幣政策，也可能會出現一些突發性的調整，促使美國本土和國際金融市場波動與機構承壓。

銀行和其他金融機構被視為資本充足，因此有利於承受衝擊，客戶債務也與 GDP 增長保持同步，這表明其存在很小的威脅。但對於企業來說，可能存在問題，特別是那些已有高債務水平問題的企業。

高槓桿率歷來與經濟衰退時企業財務危機和經濟緊縮有關。鑑於與企業債務相關的估值壓力、財務困境提高，在此情況下，可能引發企業債務價格的廣泛調整。