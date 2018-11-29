鮑爾稱利率接近中性水平 道瓊盤中大漲逾480點

聯準會主席鮑爾週三 (28 日) 表示利率略低於 (接近) 中性水平後，美股四大指數齊起飛、美元應聲跳水。

受此消息激勵，美股週三午盤期間，道瓊指數飆升逾 480 點、S&P 500 指數上漲 1.3%、那斯達克指數上漲 1.4%。

道瓊指數走勢圖。

2 年期美債殖利率應聲走跌 0.022 個基點至 2.809%，而 10 年期美債殖利率走高 0.006 個基點至 3.063%。

美元兌一籃子貨幣的美元指數在過去幾天飆升至 2018 年高點後，連續四天走揚，週三 (28 日) 該指數一度觸及高點 97.447。在鮑爾談話內容發布後，美元應聲重挫近 0.55%。

鮑爾週三 (28 日) 在紐約發表重要演講時表示目前的利率水平略低於中性。他表示：「根據歷史標準來看，利率仍然很低，而且它們仍然略低於中性水平範圍，即既不加速也不放緩經濟增長。」

鮑爾言論與週二 (27 日) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 的言論相似。克拉瑞達表示，與 2015 年 12 月首次升息相比， Fed 貨幣政策已接近「中性利率」。

鮑威爾的評論引起投資者殷切期待，因為市場擔心美國央行可能會過快地緊縮貨幣政策。10 月初，鮑爾曾表示，美國利率距離中性水位仍遠。如今發言與他不到兩個月前發表的言論有著重要的區別。

本次紐約的演講中，鮑爾將金融穩定的總體風險描述為「溫和」，意味著聯準會立場已偏向鴿派。

美國總統川普對聯準會貨幣政策的決定大表不滿。美國總統川普近日受訪時表示，對任命鮑爾擔任聯準會主席表示他並不高興，認為美國央行最近採取的行動偏離了基礎。