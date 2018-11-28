靜待鮑爾演說 美元指數升至一年高點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稍晚將於紐約經濟俱樂部發表演說，市場高度關注；今 (28) 日美元指數走揚，於 1 年高點徘徊。

台北時間週三下午 5 點 33 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.04%，至 97.41 。

稍早，美元指數一度漲至 97.51，為去年 11 月 13 日以來新高。

1 月迄今，美元累計已上漲約 10%。

投資人將密切關注鮑爾的演講內容，以及 Fed 週四公布的 11 月會議紀錄，從中找尋與升息步調有關的線索。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed，稱 Fed 今年以來 3 度升息，是在傷害美國經濟。

川普對於自己去年提名鮑爾出任 Fed 主席一事，「一點高興的感覺都沒有」。

根據路透社報導，證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes 認為，政治干預，不太可能改變 Fed 對升息一事的決定。

Innes 強調，「Fed 相當重視自身的獨立性，他們的做法，頗具系統化，在任何情況下，我們都不希望，Fed 承受來自川普的壓力。」

「川習會」即將登場，川普已放話，稱他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

上述發言使避險需求升溫，帶動美元、日圓走強。