壞帳疊加貿易影響 美國中西部破產農場數量超金融危機後最高水平

截至今年 6 月的 12 個月裡，美國明尼阿波利斯聯儲第九區所覆蓋的美國中西部地區，包括明尼阿波利斯州、蒙大拿州、南北達科他州、威斯康星州和上密西根半島等地區，共有 84 個農場根據破產法第 12 章申請破產。

根據聯準會的最新報告，這一數字是 2014 年 6 月的兩倍多，超過了金融危機之後所創下的最高紀錄。

雖然 2010 年破產的農場數也也達到了 75 家，但從當前的價格水平和趨勢來看，這一數字可能尚未見頂。

從下圖可知，破產農場的數字與軟性大宗商品價格的漲跌成反比。在 2010 年達到峰值的全球金融危機期間，申請破產保護的農場數量激增。此後，大宗商品價格開始全線上漲，破產企業數量下降。農場破產在 2014 年觸底反彈，而此時正是農產品價格見頂之後開始下跌之時。

在當前的經濟擴張過程中，對玉米和大豆的需求跟不上工業化的農場不斷增加的供應，是中西部州的農場破產數量增加的主要原因。

明尼蘇達州海菲爾德公民州立銀行 (Citizens State Bank) 行長 Mark Miedtke 表示，「在今年之前，農產品的根本問題是生產過剩。農民在與他們自身經濟利益相關的方面太有效率了。」

一些申請破產保護的文件顯示，玉米、大豆、牛奶和牛肉的價格處於低位。但自今年貿易摩擦情況加劇之後，這些農場的情況進一步惡化。

以威斯康星州為例，牛奶場的破產申請異常之高。Miedtke 表示，在他所在的明尼蘇達州東南部地區，破產還沒有影響到借款人，但農民們肯定感受到了壓力。

美聯社援引 Miedtke 的話稱，奶農現在面臨的問題最多，在過去三年裡，種植穀物的農民的價格一直很低，但高產量幫助他們渡過了難關。現在只是在等待轉機，等待貿易關係的好轉。

隨著第九區 531 家銀行報告不良農業貸款出現令人擔憂的增長，農場破產潮也蔓延到了農業貸款市場。

明尼阿波利斯聯儲在報告中表示：

這些銀行農業貸款的資產質量處於業績分布的底部，在經濟衰退之後嚴重惡化。到 2012 年，貸款質量明顯改善，但到了 2014 年，這群銀行的資產質量再次惡化。

到今年第第二季，資產質量將進一步低於經濟衰退後的水平，這種趨勢在其它標準貸款類別中都不曾出現，如住宅和商業地產、建築和工業貸款，甚至消費者貸款等。

農業蕭條不僅出現在第九區各州，在中西部的其他地區也出現了。

堪薩斯城聯儲的一份最新報告顯示，該地區的農場收入比一年前大幅下降。堪薩斯城聯儲分管的州包括科羅拉多州、堪薩斯州、內布拉斯加州、俄克拉何馬州、懷俄明州、密蘇里州和新墨西哥州的部分地區。

堪薩斯城聯儲表示，預計到 2019 年初，農業收入將會出現下降，最糟糕的農業銀行環境出現在玉米和大豆最集中的州。

報告還指出，農民已經開始去槓桿化，借鑑的是類似通用電氣的做法，通過出售土地或設備來償還貸款。