加速降低依賴中國！蘋果銷美iPhone最快明年全改「印度製」

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-25 14:37

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《金融時報》引述消息人士報導，蘋果公司 (AAPL-US) 計劃最快明年將所有在美國銷售的 iPhone 的組裝業務轉移到印度，以降低對中國的依賴。

消息人士表示，這項舉措可能會比投資人預期的更進一步、更快，目標是到 2026 年底，美國每年銷售的 6,000 多萬部 iPhone 全部從印度進口。這個目標意味著，印度 iPhone 產能需要提升一倍。在短短一年多將提升一倍。

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過去近 20 年間，蘋果在中國投入巨資打造了領先全球的生產線，目前蘋果主要通過鴻海等第三方合作夥伴在中國生產大部分 iPhone。這種依賴，也迫使蘋果面臨川普對中國徵收高額關稅風險。

儘管川普已釋放與中方談判的訊號，但中國仍是美國施加最嚴苛關稅的對象。

川普宣布關稅政策時，曾令蘋果市值蒸發 7,000 億美元，促使該公司緊急調運印度產 iPhone 出口美國，以規避當時針對中國加徵的高額關稅。