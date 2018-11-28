大舉買入亞馬遜、蘋果和FB！美國眾議院准議長抄底抄在了半山腰上

美國科技股最近兩個月大幅下滑，而一位知名政客卻在大舉抄底，引發廣泛關注。

美國眾議院官方披露的文件顯示，將要成為眾議院議長的 Nancy Pelosi 在過去數月中大舉看多亞馬遜、Facebook 和蘋果，買入這些公司的大量看漲期權。不過值得注意的是，伴隨著 Pelosi 的買入，這些公司股票均不斷下滑，目前這些持倉虧損不小。

具體來看，今年 9 月，Pelosi 買入 100 份（1000 股）蘋果看漲期權，行權價為 145 美元，到期日為 2020 年 6 月 19 日。

今年 10 月，Pelosi 又做了這些投資：買入 30 份（3000 股）亞馬遜看漲期權，行權價為 1600 美元，到期日為 2020 年 1 月 17 日；買入 1 萬股 AT&T 股票；買入 30 份（3000 股）Facebook 看漲期權，行權價 140 美元，到期日 2020 年 1 月 17 日。

Pelosi 目前為美國眾議院民主黨領袖，今年 11 月民主黨在中期選舉中獲得眾議院控制權，這也意味著她可能會在明年 1 月出任新任眾議院議長。

眾議院披露的上述文件顯示，這些資產屬於 Nancy Pelosi 名下，但外界認為這些投資決策更可能是她丈夫 Paul Pelosi 所做。Paul 的凈資產並無公開數據，不過 2014 年 Nancy 申報的文件顯示，他們家庭資產總額在 4340 萬美元到 2.02 億美元之間。

Nancy 與 Paul 結婚已超過 50 年，美國媒體此前有報導提到，Paul 擁有一家名為 Financial Leasing Services 的公司，既從事房地產業務，也從事風險投資業務。

據《洛杉磯時報》報導，在去年初，Paul 就持有蘋果、迪斯尼以及 Facebook 股票。而早在 2011 年的 CBS《60 分鐘》節目就曾提到，Pelosi 家族在能夠獲得內幕資訊的情況下參與了 8 起 IPO。

從最新曝出的持倉情況看，Paul 家庭上述投資如果未及時止損，必定已經遭遇巨大浮虧，這是因為亞馬遜、蘋果、Facebook 股價均已跌入技術性熊市。