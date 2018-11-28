大摩：聯準會明年6月之後將暫停升息

11 月 28 日，摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 在新加坡舉行的摩根士丹利亞太峰會上表示，基於經濟增長走弱的預期，預計聯準會明年只會升息兩次，分別是在 3 月和 6 月，之後將暫停提高利率。聯準會官員仍在討論目前距離中性利率還有多遠。

而在此前摩根士丹利發布的《2019 年美國經濟展望》報告中，Zentner 也曾提到，聯準會會保持目前的升息路徑，直到利率升至它所認為的中性區間，隨後才有可能暫停升息，而這要在今年 12 月以及明年 3 月和 6 月這三次升息之後才會發生。

並且報告中寫道，如果聯準會停止升息，要直到 2020 年才有可能再次啟動，而 2019 年經濟增長的形式和速度至關重要。

值得注意的是，摩根士丹利的另一位首席經濟學家 Chetan Ahya 也在近日指出，從聯準會主席和副主席近期的公開講話中可以看出，和幾周前相比，聯準會口風出現了微妙變化，而這些變化在於：

更加強調要看數據，同時透露出在實現中性利率之後政策決定上會有一定靈活性。

在參加達拉斯聯儲組織的活動中，聯準會主席鮑威爾儘管對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示出了 2019 年暫停升息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。