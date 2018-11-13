美股大跌別擔心 凱雷共同執行長：只是投資人重新調整預期

私募基金凱雷集團 (Carlyle Group) 共同執行長 Glenn Youngkin 今 (13) 日表示，美股下跌、市場波動，只是投資人重新調整預期的跡象之一，別太擔心。

蘋果和高盛股價大跌，拖累科技與金融股，週一美股重挫，道瓊工業指數收跌 602.12 點 (2.32%)，至 25387.18 點；標普 500 指數收跌 54.79 點 (1.97%)，至 2726.22 點；那斯達克指數收跌 206.03 點 (2.78%)，至 7200.87 點。

Youngkin 週二接受 CNBC 採訪時指出，這是投資人充新調整期望時，出現的自然波動。

Youngkin 認為，投資人開始更謹慎地，檢視科技股的估值。

Youngkin 說，科技股表現備受關注，投資人將其視為一棵持續成長的參天巨木，但「人們開始意識到，估值已超出正常範圍，他們必須調整期望。」

他強調，過去 1 年半以來，多數人都看好經濟成長能延續，現在卻面臨突如其來的放緩，「不過，這只是自然趨緩，而非停滯不前，市場正在進行適當調整。」

為 iPhone 提供臉部識別技術元件的 Lumentum Holdings 下調財測，稱原因在於，「某大客戶」要求縮減已下訂單的出貨量。

雖然 Lumentum Holdings 並未明說「某大客戶」是哪家廠商，但外界推估，極可能是蘋果；消息一出，Lumentum、蘋果股價，雙雙大跌，其他蘋果供應商也難逃衝擊，股價重挫。

華爾街投行高盛集團捲入一馬發展公司 (1MDB) 弊案，遭馬來西亞當局要求，退還 6 億美元發債手續費，該消息使高盛股價崩跌逾 7%。