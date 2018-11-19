玉山金前3季獲利創高 購地買大樓要做第二總部

玉山金控 (2884-TW) 今 (19) 日召開法說會，公布 2018 年前 3 季稅後淨利 133.5 億元，較去年同期成長 15.3%，再創歷年獲利新高，每股稅後純益(EPS) 1.23 元。玉山金總經理黃男州表示，總行目前位於民生東路，為永續發展，已經購入地上權土地與興建中的兩棟大樓，要做第二總部。

玉山金前 3 季整體淨收益 373.4 億元，較去年同期成長 8.5%，股東權益報酬率 (ROE) 11.63%、資產報酬率 (ROA) 0.84%，逾放比率維持 0.24% 的良好資產品質，呆帳覆蓋率為 501.1%。第一類資本適足率為 11.97%，整體資本適足率為 15.24%。且各項收入來源均穩健成長，整體手續費收入為市場前三大，其中，財富管理業務的證投信基金保管餘額達新台幣 3440 億元，為市場第 1 名。

而為衝刺財富管理，玉山金強攻高資產顧客服務，已將私人銀行部及台北環金中心搬遷至新落成的台北南山廣場大樓 33 樓，提供客製化的金融服務及全方位的家族財富管理諮詢。

在放款方面，總放款餘額較去年底成長 7.0%，玉山聚焦跨境台商及貿易融資，並提供全方位利匯率避險及金流服務，帶動外幣放款成長 17.4% 以及外幣存款成長 8.6%。黃男州表示，玉山持續創造顧客價值與差異化，將服務的範疇從存放款業務提升至諮詢服務，並輔導產業隱形冠軍參加「國家磐石獎」、「小巨人獎」等獎項，為台灣金融業者推薦獲獎數最多者。

海外布局部分，黃男州指出，中國子行廣州分行於 11 月開業，目前在海外 9 個國家地區共 27 個營運據點，串連玉山各海外據點，共同提供跨境金融服務。

在數位金融方面，黃男州表示，玉山推出創新的外匯業務，每月限時限量推出「玉山特匯日」線上專屬活動，數位外匯交易筆數已逾整體外匯交易 9 成。此外，業界首創「線上辦卡即時綁卡功能、並結合支付、錢包」的 Pi 聯名卡，在「雙 11 購物節」與 5 大網購平台聯合推出刷卡行銷活動，獲得顧客廣大的迴響。同時，在電子支付方面，玉山在銀行兼營電支的使用人數及交易量皆為市場第 1 名，居國內金融業領先地位。

玉山總行目前位於民生東路，黃男州表示，為因應玉山長期的永續發展，已購入位於敦化北路上松山機場附近的地上權土地面積 1836 坪與興建中的兩棟大樓，作為第二總部，可容納逾 1000 名員工，預計在 2021 下半年完工。