〈敬鵬法說〉台灣廠區比重逾6成 預期可避開貿易戰影響

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，發言入蕭公彥指出，今年至 10 月底止，敬鵬資本支出已達 10 億元，主要新建常熟廠區廠房工程、及泰國廠製程改善，至於美中貿易戰，由於在台灣生產 PCB 的比重超過 6 成，預期應可避開不利影響。

敬鵬發言入蕭公彥今天指出，敬鵬今年已投入 10 億元資本支出，包含支應總投資規模 7000 萬美元的常熟新廠廠房工程、泰國 DRACO 廠的製程改善、及台灣平鎮廠 P2、P3 廠發生大火後，桃園廠進行支援後的產能調配。

其中，敬鵬投資的泰國 DRACO 廠已有 20 年的歷史，去年 8 月完成私有化後，敬鵬去年投入資金擴充產能，單月營收也由 1-1.5 億元提升 2 億元，在多層板接單漸增形成產品加值程度高之下，虧損已經在縮減。

蕭公彥說，敬鵬泰國 DRACO 廠虧損也在明顯縮減中，第 3 季認列 DRACO 廠虧損降到 4534 萬元，低於第 1 季的 6588 萬元及第 2 季的 8848 萬元，有助整體營運，敬鵬在掌握泰國 DRACO 廠經營權後，也積極投入改善生產及設備，由於正值美中貿易戰，敬鵬泰國廠未來可擴充基地大，目前已獲客戶端詢問。

台商目前包括泰鼎 (4927-TW)、競國 (6108-TW) 及敬鵬，皆在泰國設有 PCB 產能，其中泰鼎產能擴大到每月 480 萬呎、競國泰國廠產能也有每月 105 萬呎以上

此外，敬鵬中國大陸江蘇常熟的新廠，投資金額為 7000 萬美元，蕭公彥說，常熟新廠今年可完成廠房工程，2019 年起將依接單狀況進駐設備，同時，敬鵬大陸各廠，也因環保要求進行設備更新，預計各廠明年受到限排影響將降至最低。