盤前財經大事搶先讀2018年11月27日

今日操盤前瞻

法說會：利華、敬鵬、德律、益通、柏騰、龍燈 - KY、福永生技、三福化、群益證、聯廣

股臨會：泰偉

除權息：淘帝 - KY

川普提高關稅至 25% 幾乎勢在必行 蘋果 iPhone 和筆電或徵 10%

美國總統川普週一 (26 日) 接受《華爾街日報》採訪時表示美國「極不可能」推遲提高關稅，意味著明年 1 月 1 日對 2000 億美元中國輸美商品提高關稅 (至 25%) 勢在必行；考量到消費者反應，蘋果手機和筆電或許將課徵 10%，此消息一出，拖累蘋果盤後股價應聲下跌。閱讀全文...

德拉吉：歐元區成長放緩 但不足以破壞終止購債的行動

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 與其 2 位高階同僚週一 (26 日) 表示，歐元區已失去一些成長動能，但這大致上是正常現象，不足以打亂 ECB 進一步縮減刺激措施的計畫。閱讀全文...

G-20 高峰會後 中美貿易戰仍將是市場擔憂

Indosuez 財富管理公司分析師湯姆森 (Owens Thomsen) 預期，在 G-20 高峰會之後，美國與中國之間的貿易緊張，仍可能為市場帶來利空。未來，貿易將持續是市場主題，」湯姆森告訴 CNBC 說。「不幸的是，我認為很有可能，貿易將持續是這個政府偏愛的武器。」閱讀全文...

〈中鋼盤價〉估美中貿易戰風險將趨緩 鋼市供需價格有撐

中鋼 (2002-TW) 昨 (26) 日公布明年首季盤價，市場普遍認為開出平低盤，不過展望未來，中鋼認為，G20 美中會議前中方已先釋善意，預期貿易戰風險趨緩，用鋼需求依舊看漲，加上美國 232 豁免額度重啟，也有助去化亞洲過剩供給，降低干擾市場價格的風險。閱讀全文...

〈富邦金法說〉考量匯損問題 若美續升息 擬回頭加碼台灣投資部位

富邦金 (2881-TW) 昨 (26) 日舉行線上法說會，旗下富邦人壽目前海外投資比重成長到 64%，超過 5 成投資北美，富邦人壽表示，近期投資方向不變，但若美國持續升息，導致避險成本大增會拉高匯損，屆時會彈性調整，可能考量不再加碼海外部位，資金會改尋求國內投資機會，加碼台灣。閱讀全文...



