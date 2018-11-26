〈富邦金法說〉海外逾5成投資北美 若美續升息憂匯損 擬不再加碼海外部位

富邦金 (2881-TW) 今 (26) 日舉行線上法說會，旗下富邦人壽目前海外投資比重成長到 64%，超過 5 成投資北美，富邦人壽表示，近期投資方向不變，但若美國持續升息，導致避險成本大增會拉高匯損，屆時會彈性調整，可能考量不再加碼海外部位，資金會改尋求國內投資機會，加碼台灣。

富邦金 2018 年前 3 季稅後純益達 503 億元，突破 500 億元大關，較去年同期成長 13.7%，每股稅後純益 4.77 元，而最新統計到前 10 月自結稅後純益達 524.79 億元，EPS 達 4.98 元，每股稅後純益依舊持續領先金控同業。同時，前三季富邦金控旗下主要四大子公司獲利皆達「雙位數」成長。

富邦金控總資產續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司，至 9 月底，總資產達 7 兆 5675 億元，較去年同期成長 12.5%，金控淨值達 5152 億元，年成長 9.3%，主要受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注。受到獲利成長所帶動，資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 為 0.92% 及 13.25%，皆較去年同期顯著提升。

今年以來全球資本市場震盪，富邦人壽的海外投資備受矚目，該公司表示，海外投資部位從去年前 3 季的 62.2%，到今年前 3 季增加到 64.3%，約有 2 兆 3025 億元投資海外，其中，超過 5 成投資北美，海外固定收益配置以投資級的公司債及金融債為主；而國內部分，約 35.5% 投資國內，其中台股佔 10.7%、約 3829 億元。

談到未來投資策略，富邦人壽表示，大方向不變，但若美國持續升息，恐導致匯損增加，富邦人壽除了會多發外幣保單以外，會考慮不再加碼海外投資，資金會改尋求國內投資機會，加碼台灣。

截至 9 月底富邦人壽總投資收入達 1086 億元，較去年同期成長 12.2%，經常性投資收益為投資收益主要來源。避險前、後投資報酬率分別為 5.00%、4.10%，均優於去年同期。

外匯損失也較去年同期改善，富邦人壽指出，經常性避險成本雖然較去年同期增加，但因避險策略運用得宜，減少外匯損益波動影響，未來仍會彈性調整避險比例，審慎因應國際金融市場變化。

富邦人壽今前 3 季稅後淨利 312 億元，較去年同期成長 14.6%。總保費收入達 4043 億元，較去年同期成長 4%，居市場第二大。其中續年度保費收入 2653 億元，佔總保費收入貢獻達 66%。

受惠於今年以來投資型商品市場熱銷帶動，初年度保費收入 (FYP) 達 1390 億元。前 3 季初年度等價保費 (FYPE) 收入 364 億元。業務員通路及台北富邦銀行貢獻穩定成長，合計佔整體 FYP 及 FYPE 的比例達 63.6% 及 67%，均較去年同期提升。

此外，富邦人壽 9 月份提高韓國現代人壽持股比例至 62%，正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」，正式成為富邦人壽子公司，也是富邦進軍東北亞的開路先鋒。富邦現代人壽將充分運用現代汽車集團資源，專注於深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，加速達成經濟規模，並於未來適當時機發展具潛力銀保通路。