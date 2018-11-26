龍邦再加碼買進泰山股票3.5萬張 持股逾14%躍居第一大股東

龍邦國際 (2514-TW) 今 (26) 日公告買進泰山 (1218-TW) 股票近 3.5 萬張，累計龍邦對泰山的持股已達 10.23%，躍居泰山第一大股東，而龍邦加計其子公司持有的泰山股權，合計已達 14.57%。

市場人士指出，泰山的經營權之爭已落幕，且公司派則是透過龍邦的協助對抗來自保力達方面的爭奪，完成鞏固其經營權的企圖，短期內不會經營權爭奪的狀況產生；目前由龍邦持續加碼泰山持股的現象，不排除為逢低攤平持有成本，或者看好其經營的前景師持續加碼。

泰山本月 21 日已召開股東臨時會並完成董事改選，並縮減董事席次，由 9 席減為 7 席 (4 席普通董事及 3 席獨立董事)，原有的詹家掌握住經營權，目前龍邦則顯現出持續加碼泰山股權的態勢，由 9 月底再今天再買進近 3.5 萬張泰山股票，累計龍邦對於泰山的持股已達 10.23%，躍居泰山的第一大股東，而龍邦加計其子公司持有的泰山股權，合計已持有泰山的股權 14.57%。

泰山 21 日股東臨時會將普通董事由 9 席縮減為 4 席，獨立董事維持 3 席，新任董事有詹逸宏、詹景超、詹皓鈞、詹佩珊等 4 位，以及吳界欣、孫初偉、許永昌等 3 位獨立董事，均為原任董事、獨董。同時，21 日當日，泰山在股臨會結束後，公司也立刻召開董事會，由原任董事長詹逸宏續任董事長。