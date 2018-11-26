〈中鋼盤價〉估美中貿易戰風險將趨緩 鋼市供需價格有撐

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公布明年首季盤價，市場普遍認為開出平低盤，不過展望未來，中鋼認為，G20 美中會議前中方已先釋善意，預期貿易戰風險趨緩，用鋼需求依舊看漲，加上美國 232 豁免額度重啟，也有助去化亞洲過剩供給，降低干擾市場價格的風險。

中鋼指出，受美中貿易衝突及地緣政治影響，經濟合作發展組織 (OECD) 十一月發布全球經濟成長率為 3.5%，較九月預測小幅下修 0.2%，不過美國經濟續強，帶動民間消費增長，歐元區雖有英國脫歐等事件紛擾，惟展望中期成長動能仍存。

至於，中國大陸雖遇逆風，但經政府推動強化內需、貨幣寬鬆、穩定匯率等配套後，衝擊較預期和緩，加上本月底 G20 美中會議前中方已先釋善意，預期貿易戰風險趨緩。

雖外需受阻，但中鋼認為，主要鋼鐵生產國為克服困局，紛以加大基建力度因應：中國大陸今年軌道建設預算增至 8000 億人民幣，印度政府投入 300 億美元打造智慧城市，均推升需求成長。

而從供給與報價面來看，近期因美國對伊朗經濟制裁以及對土耳其加倍提高鋼鐵進口關稅之影響，導致俄羅斯、土耳其挾貶值優勢低價滋擾，陸廠也因年底餘量清倉對外拋售，扁鋼胚報價同受波及，跌幅近期有加劇跡象。

不過，面對煤鐵原料成本續漲，各鋼廠價格下跌將承壓，另土耳其匯率逐步回升，因此中鋼推估此波調節性拋售訂價難以持久，加上明年美國 232 豁免額度重啟，將吸引亞洲過剩產能，降低未來擾市風險。